中消協批評肯德基 聯名盲盒引發過度消費、食品浪費

大陸肯德基近日與潮玩品牌泡泡瑪特推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」，該套餐在一線、二線城市限量發售，引起一波搶購潮，有民眾花費人民幣萬元購買套餐，但根本吃不完餐食，還有人趁勢提出「代吃」服務。對此，中國消費者協會12日點名批評肯德基，以「饑餓行銷」手段導致消費者衝動消費，並因超量購買造成食品浪費。

北京青年報報導，據了解，此次與肯德基聯名的是泡泡瑪特旗下最火爆的六大IP（智慧財產權）之一Dimoo。購買人民幣99元（約新台幣435.6元）的聯名家庭桶套餐，可獲得一個該款盲盒，這次推出的盲盒共有6款，外加一款隱藏版，售出後不可更換。想要完全湊齊，必須購買一定數量的套餐。套餐內的餐點基本可供2到3人食用。

一名大陸網友表示：「本來我就想買一套試試手氣，結果聽見餐廳有人說要包圓（指全部拿下），嚇得我趕緊買了6套。」更有網友曬出購物發票，顯示購買了106套該套餐，花費人民幣1萬494元（約新台幣4萬6173元）。

正因購買這款套餐的民眾多是為了盲盒，肯德基的食物就成為了「負擔」。有網友說，自己根本沒要吃；還有人說，將吃的送給了餐廳裡的其他顧客，這也讓職業「代吃」再度抬頭，有的代吃還打出口號「盲盒歸你，熱量給我」。

而肯德基此次僅在中國大陸一、二線城市的門店發售該套餐，而且不是發售城市的每家肯德基都有推出。一些有該套餐的門店也僅有為數不多的30多套，幾乎是4日一上線就被搶購一空。武漢、長沙、寧波等城市的網友表示，在肯德基Dimoo套餐上市兩天內就已經售罄了。

雖然該套餐之前宣布中國大陸全國發售26萬3,880份，但不少網友表示「根本搶不到、甚至沒得搶」。有網友認為這根本就是饑餓行銷，也有網友質疑店員與黃牛勾結。

對此，中國消費者協會12日發布「用『盲盒』誘導食品過度消費，當抵制！」的文章，文章點名批評肯德基推出的該款盲盒套餐，導致消費者為「求娃」而購買「代吃」服務，雇人代買代吃套餐而獲得盲盒，甚至不排除將吃不完的食物直接丟棄。

文章批評，肯德基以限量款盲盒銷售是以「饑餓行銷」手段刺激消費，容易導致消費者為了獲得限量款盲盒而衝動消費，並因超量購買造成無謂的食品浪費。