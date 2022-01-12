快訊

居服員與桃機案證實為同條傳播鏈 3條感染鏈定序出爐

今暴增92例境外確診！ 陳時中曝昨單日入境陽性率9.28%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中消協批評肯德基 聯名盲盒引發過度消費、食品浪費

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
該款盲盒在中國大陸二手平台上價格飆升，比店售價格暴漲8倍。（取自新浪網）
該款盲盒在中國大陸二手平台上價格飆升，比店售價格暴漲8倍。（取自新浪網）

大陸肯德基近日與潮玩品牌泡泡瑪特推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」，該套餐在一線、二線城市限量發售，引起一波搶購潮，有民眾花費人民幣萬元購買套餐，但根本吃不完餐食，還有人趁勢提出「代吃」服務。對此，中國消費者協會12日點名批評肯德基，以「饑餓行銷」手段導致消費者衝動消費，並因超量購買造成食品浪費。

北京青年報報導，據了解，此次與肯德基聯名的是泡泡瑪特旗下最火爆的六大IP（智慧財產權）之一Dimoo。購買人民幣99元（約新台幣435.6元）的聯名家庭桶套餐，可獲得一個該款盲盒，這次推出的盲盒共有6款，外加一款隱藏版，售出後不可更換。想要完全湊齊，必須購買一定數量的套餐。套餐內的餐點基本可供2到3人食用。

一名大陸網友表示：「本來我就想買一套試試手氣，結果聽見餐廳有人說要包圓（指全部拿下），嚇得我趕緊買了6套。」更有網友曬出購物發票，顯示購買了106套該套餐，花費人民幣1萬494元（約新台幣4萬6173元）。

正因購買這款套餐的民眾多是為了盲盒，肯德基的食物就成為了「負擔」。有網友說，自己根本沒要吃；還有人說，將吃的送給了餐廳裡的其他顧客，這也讓職業「代吃」再度抬頭，有的代吃還打出口號「盲盒歸你，熱量給我」。

而肯德基此次僅在中國大陸一、二線城市的門店發售該套餐，而且不是發售城市的每家肯德基都有推出。一些有該套餐的門店也僅有為數不多的30多套，幾乎是4日一上線就被搶購一空。武漢、長沙、寧波等城市的網友表示，在肯德基Dimoo套餐上市兩天內就已經售罄了。

雖然該套餐之前宣布中國大陸全國發售26萬3,880份，但不少網友表示「根本搶不到、甚至沒得搶」。有網友認為這根本就是饑餓行銷，也有網友質疑店員與黃牛勾結。

對此，中國消費者協會12日發布「用『盲盒』誘導食品過度消費，當抵制！」的文章，文章點名批評肯德基推出的該款盲盒套餐，導致消費者為「求娃」而購買「代吃」服務，雇人代買代吃套餐而獲得盲盒，甚至不排除將吃不完的食物直接丟棄。

文章批評，肯德基以限量款盲盒銷售是以「饑餓行銷」手段刺激消費，容易導致消費者為了獲得限量款盲盒而衝動消費，並因超量購買造成無謂的食品浪費。

中國消費者協會認為，肯德基作為食品經營者，利用限量款盲盒銷售手段，誘導並縱容消費者不理性超量購買食品套餐，有悖公序良俗和法律精神。協會強調，消費者應共同抵制盲目消費、衝動消費、超額消費等不良消費行為。

中國大陸肯德基與泡泡瑪特推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」，在一線、二線城市限量發售，引起一波搶購潮。（圖／取自界面新聞）
中國大陸肯德基與泡泡瑪特推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」，在一線、二線城市限量發售，引起一波搶購潮。（圖／取自界面新聞）

套餐 肯德基

延伸閱讀

肯德基「蛋塔買3送6」限時快衝！新品「金沙起司雞」8折優惠碼這裡看，摩斯滿200元再抽3日遊

必勝客「1公尺長型披薩」浮誇開趴！還有肯德基「皮卡丘起司雞」、摩斯買1送1

肯德基員工疫情下全勤獲頒28萬元大支票 網讚應升職加薪

濃郁起司醬＋4種炸物！肯德基「炸雞起司鍋」只賣12天

相關新聞

中國大陸禁止兩批台灣石斑魚進口 國台辦：驗出多種禁用藥物

中國大陸海關總署上周對台灣活魚發出檢疫警示通報，並暫停受理兩家台灣養殖場活魚報關，同時將對台灣其他業者輸往中國大陸的活魚加強檢驗...

國台辦向龐建國家屬發出唁電 推崇其致力兩岸和平

大陸國務院台灣事務辦公室11日向不幸辭世的前立委龐建國家屬發出唁電，向家屬致上沈痛哀悼，並肯定其生前為反對「台獨」、推動...

陸銀保監會公布保險機構董監事規範 不稱職將受懲處

據北京商報報導，大陸《保險機構董事監事履職評價實施指南》正式發布。《實施指南》要求保險機構依照法律法規和監管規定，對董事...

中國大陸GDP人民幣兆元城市增至24座 北京晉身4兆元城市

據陸媒「中新財經」報導，東莞市2021年國內生產毛額（GDP）突破人民幣兆元大關，成為中國大陸第24座兆元之城。北京GD...

富達：中國大陸經濟 今年可望觸底回升

新冠疫情反覆無常，Omicron變異毒株的出現，為全球經濟復甦增添不確定性，而流動性趨緊使歐美政策陷入進退兩難處境。富達...

中消協批評肯德基 聯名盲盒引發過度消費、食品浪費

中國大陸肯德基近日與潮玩品牌泡泡瑪特推出「DIMOO聯名款盲盒套餐」，該套餐在一線、二線城市限量發售，引起一波搶購潮，有民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。