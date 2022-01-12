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國台辦：為在陸台商台胞返鄉過年 提供積極協助
大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，將盡最大努力為台商台胞返鄉過年提供積極協助：第一，各地台辦根據疫情防控相關要求，協助當地台胞台企做好安排，落實好防疫措施，尤其在施打疫苗方面做到「應接盡接」；第二，各地台辦以多種形式走訪慰問台胞台企，深入了解他們的具體需求，幫助他們解決實際問題。
朱鳳蓮指出，春節是對兩岸中國人來說，是最隆重的傳統佳節，是闔家團圓、喜迎新春的日子。統籌考慮疫情防控和台胞返鄉需求，大陸盡最大努力為台商台胞返鄉過年提供積極協助。
第一，各地台辦根據疫情防控相關要求，協助當地台胞台企做好安排，落實好防疫措施，尤其在施打疫苗方面做到「應接盡接」。據不完全統計，截至今年1月2日，已有18萬名在大陸台胞接種疫苗，累計接種約37萬劑次。
第二，各地台辦以多種形式走訪慰問台胞台企，深入了解他們的具體需求，幫助他們解決實際問題，讓有意願返台的台胞台商安心返台，不返台的台胞台商安心在大陸過年。
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