台擬設基金投資立陶宛 國台辦：妄圖外部勢力注定失敗

國發會將成立2億美元中東歐投資基金、10億美元融資基金，促進台灣及立陶宛廠商的產業合作及投資。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日強調，「陶宛政府應充分認識到錯誤，並切實採取行動，盡快糾正製造『一中一台』的錯誤行徑，停止對民進黨當局和『台獨』勢力的支持縱容。」

她並批評，「民進黨當局妄圖利用外部勢力圖謀『獨立』，注定失敗。」

朱鳳蓮在12日例行新聞發布會上表示，「世界上只有一個中國，堅持『一個中國』原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。立陶宛政府應充分認識到錯誤，並切實採取行動，盡快糾正製造『一中一台』的錯誤行徑，停止對民進黨當局和『台獨』勢力的支持縱容，回到『一個中國』的軌道上來。民進黨當局妄圖利用外部勢力圖謀『獨立』注定失敗。」

此外，台灣「大法官網站」更名「憲法法庭網站」，網站英文寫上「Taiwan Constitutional Court」。對此，朱鳳蓮回應，「民進黨當局為謀取政治私利，不斷玩弄卑劣伎倆、搞『小動作』，已引發台灣社會的普遍不滿和抨擊。近期又在立法機構臨時會蠻橫操弄所謂『修憲』議題，妄圖降低『修憲』門檻為謀『獨』打開方便之門。我們堅決反對。」

她說，「希望島內負責任的政黨、團體和廣大台灣同胞保持高度警惕，不要被一步步綁上『台獨』戰車，不要讓島內極少數圖謀政治私利的政黨把台灣推向危險的深淵，與我們一起共同反對任何『台獨』分裂圖謀。」