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前立委龐建國不幸墜亡 國台辦表達深切哀悼

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
前立委龐建國11日不幸墜樓身亡。聯合報系資料照
前立委龐建國11日不幸墜樓身亡。聯合報系資料照

針對前立委龐建國11日不幸墜樓身亡，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在12日例行記者會中表示，昨天中午得知龐建國先生不幸去世後，國台辦深感痛惜，她在此表達深切哀悼。

朱鳳蓮說，「龐先生堅持一個中國原則，致力於兩岸關係和平發展，積極推動兩岸交流合作，一直同『台獨』分裂勢力作鬥爭，令人欽佩」。

朱鳳蓮表示，龐建國去世前，多次發文譴責民進黨當局執政下「不公不義的台灣」，用這樣一種悲壯的方式表達抗爭，值得廣大台灣同胞醒思。

朱鳳蓮指出，台灣局勢由於民進黨的操弄，處在一個暗黑時期，但兩岸關係的時與勢都在主張發展兩岸關係與和平統一的力量一邊，沒有理由悲觀。

她說，「只要兩岸同胞攜起手來，反對台獨，加強兩岸交流合作、深化融合發展，就一定能夠共創光明未來」。

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朱鳳蓮 龐建國 民進黨

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