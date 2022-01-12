中國大陸禁止兩批台灣石斑魚進口 國台辦：驗出多種禁用藥物

中國大陸海關總署上周對台灣活魚發出檢疫警示通報，並暫停受理兩家台灣養殖場活魚報關，同時將對台灣其他業者輸往中國大陸的活魚加強檢驗檢疫。對此，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮指出，原因是中國大陸從中驗出多種禁用與限制類用藥。她呼籲台灣加強養殖過程監管及對養殖戶的輔導，確保輸往中國大陸的農漁產品安全。

朱鳳蓮在12日上午例行記者會中表示，廈門海關近期從台灣輸入的兩批石斑魚中，檢出禁用藥物隱性孔雀石綠和結晶紫。這兩種藥物在魚體內和環境中可長時間存在，有致突變、致畸和致癌的危險，在中國大陸和台灣養殖過程中都是禁止使用的。

此外，中國大陸還在這兩批石斑魚中檢出限制用藥物土黴素超標。

朱鳳蓮說，中國大陸有關部門因此依法暫停台灣兩家養殖場活魚輸入，目的是保護中國大陸消費者健康安全，不針對任何養殖戶。希望台灣有關方面加強養殖過程監管，加強對養殖戶的輔導，確保輸入中國大陸農漁產品安全。

但遭中國大陸點名的屏東養殖業者表示，台灣早就禁用隱性孔雀石綠和結晶紫，不知是哪個環節出問題，懷疑報關資料遭盜用。不少養殖業則擔心，台灣的活魚恐步上鳳梨、蓮霧、釋迦後塵，遭中國大陸暫停進口。