國台辦：歡迎台商投資中國大陸 享受RCEP關稅優惠

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）今年元月1日起正式生效，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，歡迎更多台商台企到中國大陸投資興業，享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，打開更廣闊的市場。

朱鳳蓮12日上午在國台辦今年首場例行記者會中表示，RCEP是一個現代、自由、高質量、互惠的大型區域自貿協定，標誌著當前世界人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式起航。

朱鳳蓮稱，RCEP成員之間貿易、投資等方面將實現高水平的自由化和便利化，為區域和全球經濟復甦增長注入強勁動力。

她指出，RCEP生效後，區域內90%以上貨物貿易將逐步實現零關稅，貿易成本和商品價格將大幅降低，特別在石化、機械、紡織、農業等重點領域將更為明顯。

朱鳳蓮表示，在中國大陸的台資企業可充分享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，打開更廣闊市場。同時，中國大陸各項區域發展規劃、支持企業融入高質量發展的政策措施，以及加快改革開放等各項紅利疊加，將為台胞台企帶來更大的發展空間、提供更多發展機遇。

「我們將一如既往大力支持台商台企在中國大陸實現穩定、良好發展，歡迎更多台商台企來中國大陸投資興業，歡迎更多台灣同胞來中國大陸追夢築夢圓夢」，朱鳳蓮說。