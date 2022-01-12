華為專利在美排名第五 中國公司主導全球專利排行榜

集微網消息 根據專利數據庫提供商IFI Claims Patent Services發佈的最新研究報告，華為公司在美國專利榜單上的排名達到第五。同時，中國公司在全球創新中的佔比越來越大。

報告顯示，2021年，華為獲得了2770項美國專利，排名第五，與2020年的2761項基本持平。「藍巨人」IBM去年獲得了8682項美國專利，連續29年位居美國專利榜第一，但是較2020年的9130項下降了5%。

華為去年的專利榜排名之所以能夠從2020年的第九升至第五，一定程度上源於其他公司獲得專利數量的減少。去年，美國專利及商標局發放的專利數量同比下降7%。三星、佳能、台積電排在二至四位，但他們在去年獲得的美國專利數量分別同比下降了1%、6%、1%。

從全球來看，中國公司佔據主導地位。2021年，三星依舊以90,416項專利排名第一，但是包括中國科學院、華為在內的6家中國實體擁有的發明專利都超過了IBM。IBM只排名第八。中國科學院、美的集團、華為、中國石油化工集團、中國建築集團、格力電器分別排在二至七位。

在去年發放的327,329項美國專利中，美國公司的佔比不到一半。中國公司獲得的專利數量排名第四，但有望超過韓國成為第三大專利接收國。IFI Claims CEO邁克·貝克羅夫特(Mike Baycroft)表示，去年美國專利申請總量出現下降，但只有中國和瑞士公司沒有拖後腿。