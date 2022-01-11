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全球半導體撈金 獲融資公司陸企占七成

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
美國半導體媒體「Semiconductor Engineering」統計，2021年12月，半導體領域獲得融資的企業，陸企便佔了七成。路透
美國半導體媒體「Semiconductor Engineering」統計，2021年12月，半導體領域獲得融資的企業，陸企便佔了七成。路透

據大陸半導體產業媒體「芯東西」報導，美國半導體媒體「Semiconductor Engineering」統計，2021年12月，在半導體領域全球共有54家創企獲得新一輪融資，僅詳實可查的融資金額就超過人民幣（以下同）150 億元（約新台幣651億元），獲得融資的55家公司中，有40 家公司是大陸企業，占比達七成。

該報告顯示，顯示驅動IC和功率半導體兩個領域的投資活動十分頻繁，已有數家公司計劃建造新的晶圓廠並可擴大功率半導體製造能力。其中，大陸一家顯示驅動IC公司「北京集創北方科技股份有限公司」獲得超過65億元的 E輪融資規模排名第一，其公司估值超過300億元，為 2021 年12月半導體「標王」。

另外，就產業細項分類來看，12月物聯網晶片融資金額以大陸企業最高，共募集25億元，共四家陸企獲融資；而IP與EDA公司共有兩家陸企獲融資，皆募得數千億元；在通用或其他專用處理器上，共有三家陸企獲融資；數模混合信號晶片則有兩家陸企；人工智能晶片有三家陸企獲融資，其中「瀚博半導體」的16億元融資是AI 晶片融資金額最高的案例；存儲晶片有兩家；傳感器的部分，大陸僅有三家，該領域仍以美、德等外國居多。而在功率半導體部分，也是大陸熱門融資項，在九家獲得融資的公司中，大陸便佔了七家。

該報導指出，從半導體融資情況可以發現，一方面由於大陸國產替代浪潮，大量大陸半導體創企獲得融資，顯示驅動晶片和功率半導體這兩個自給率不足的領域被格外重視，也出現了北方集創這樣的 12 月融資「標王」。另一方面，自動駕駛、量子計算、光子晶片、AI 晶片等新興賽道吸引了大量創企和資本湧入，甚至各官方背景組織也相繼入場布局。

半導體 AI 北京

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