德陽造 助力世界最大抽蓄電站投運

河北豐寧抽水蓄能電站首批機組近日投產發電，此舉標誌著東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）為該電站自主研製的首台機組，正式投入商業運行，將為2022北京冬奧會全綠電供應提供支撐服務。

抽水蓄能是當今最具經濟性的大規模儲能方式，抽水蓄能機組被譽為水電設備領域「皇冠上的明珠」。豐寧抽水蓄能電站位於河北省承德市豐寧滿族自治縣境內，是目前世界在建裝機容量最大的抽水蓄能電站，是推進特高壓電網建設、服務清潔能源發展的重大工程，也是2022年北京冬奧會綠色能源配套服務的重點項目。電站總裝機容量3600兆瓦，分兩期開發。二期工程安裝6台單機容量300兆瓦抽水蓄能機組，其中4台機組由東方電機自主研製供貨。

東方電機總部位於四川省德陽市，多年來，通過持續不斷的技術研發，公司攻克了一個個難關，機組關鍵參數不斷進步。在生產製造方面，豐寧抽水蓄能機組發電機核心部件，採用東方電機數位化車間生產，產品品質和生產效率大幅提升。優良的零部件品質，確保定子、轉子組裝後參數指標遠優於標準要求。

隨著豐寧、長龍山、敦化、梅州等項目抽蓄機組成功投產，目前東方電機已系統構建起高水準的抽蓄機組研製和調試技術體系，抽蓄機組研製水準達到大陸領先、世界一流，對德陽加快建設世界級清潔能源裝備製造基地，將起到積極促進作用。