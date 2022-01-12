大陸保險市場 連續4年全球第2大

中國銀保監會10日公布的信息顯示，截至2021年11月末，中國保險業共有法人機構238家，總資產共計24.6萬億元（人民幣，下同），提供保險金額10629.9萬億元，保險資金通過多種方式為實體經濟融資20.4萬億元，已經連續四年保持全球第二大保險市場地位。

中新社報導，銀保監會表示，該部門近日召開「推動保險業高質量發展座談會」。會議指出，中國保險業歷經40餘年發展，市場主體不斷豐富，市場規模顯著擴容，發展水平持續提升。2018年以來，保險業從規模擴張轉向質量提升，進入高質量發展階段。

例如，保險業保障水平明顯提升。積極參與醫療、養老等多層次社會保障體系建設，大病保險覆蓋12.2億人。持續推進農業保險擴面、增品、提標，為農業生產提供風險保障4.29萬億元。持續擴大對外開放，全球影響逐步擴大。截至2021年11月末，境外保險機構在中國設立了66家外資保險機構，在華外資保險公司總資產達2萬億元。

會議強調，中國保險業仍然處於發展的初級階段，保險深度和保險密度還不高，在發展理念、公司治理、經營方式等方面仍然存在一些問題，特別是以客戶為中心的企業文化薄弱，距離高質量發展的要求，還有較大差距。

會議要求，牢牢守住風險底線。全面加強內控建設，培育合規文化，增強保險機構合規經營內生動力。加強風險監測預警，穩定經營管理。對出現的風險，公司和股東要各負其責。風險化解過程中要特別注重保護保險消費者的權益。