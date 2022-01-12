上海去年社零總額1.65萬億 稱冠大陸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「2022上海網上年貨節」10日啟動，上海市商務委發布的統計數據顯示，2021年1月至11月，上海實現社會消費品零售總額1.65萬億元（人民幣，下同），同比增長15.7%，規模穩居中國各城市首位；同期實現商品類網絡購物交易額7081億元，同比增長12.4%。

中新社報導，上海市商務委副主任周嵐表示，網絡購物在上海的消費增長中發揮了重要作用，已成為提振消費的新引擎。

為充分發揮電子商務聯通生產消費、線上線下、城市鄉村、國內國外的優勢，統籌做好疫情防控和春節消費促進工作，中國商務部會同多個政府部門，於1月10日至2月7日，指導電商及相關企業舉辦「2022全國網上年貨節」，並確定上海等9地作為分會場。

中國商務部電子商務和信息化司司長騫芳莉在「2022上海網上年貨節」啟動儀式上視頻致辭時指出，近年來上海全力推進數字商務建設，大力發展數字消費，網絡零售額始終處於全國城市前列，此次網上年貨節活動，上海突出「推動品牌消費」、「強化數字聯動」、「創新活動方式」等特點，將以海派年味，滿足廣大消費者殷殷新春期待。

周嵐介紹，100多家線上線下企業將參加「2022上海網上年貨節」，推出250多項優惠促銷活動，涵蓋吃、穿、用、遊等主題板塊，特色活動包括：上海合作組織國家特色商品直播活動、上海品牌特色促銷活動、上海文化消費促銷活動等。

上海 年貨

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