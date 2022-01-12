RCEP關稅減讓 助大陸汽車外銷

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）生效後，已核准成員國之間90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，汽車產業的發展變化成為外界關注的重點話題。

中新社報導，在成員國中，除了有世界汽車產銷第一大國中國之外，還有全球重要的整車及零部件出口國日本、韓國以及全球汽車產業鏈供應鏈的重要組成部分泰國、印度尼西亞、馬來西亞等東盟國家。

中金公司分析指出，從全球產業鏈來看，RCEP有利於疫情後亞太國家產業鏈、供應鏈的修復，區域內部價值鏈分工的重塑將在一定程度上利好汽車產業。總體來看，RCEP成員國的汽車零部件流通成本有所降低，將有利於提升RCEP成員國對外的整車競爭力。

隨著RCEP協定生效，目前已有不少企業享受到關稅減讓後的優惠。上汽大眾相關負責人表示，RCEP實施後，公司直接購買原產為日本的進口零件及設備將享受到關稅減讓，「我們每周都要從日本進口變速箱控制器，貨值超過200萬元（人民幣，下同），有了RCEP後，我們每周可以減免1.3萬餘元稅金，加上設備的話，保守估計2022年全年可以減免超過70萬元」。

大陸泰密克汽車系統（上海）有限公司供應鏈管理部總監林佳表示，隨著RCEP協定生效，公司2022年對日的出口貿易將增長30%以上。他說，RCEP協定的生效，將極大促進汽車零部件貿易的自由化和便利化，「我們有一部分零部件是從日本進口的，RCEP協定生效後，使得兩國之間的汽車零部件流通成本進一步降低，今年我們將實現百萬級人民幣關稅的節省」。

近年來，憑藉著不斷提升的質量、技術和服務，中國汽車製造業加快「走出去」步伐。中汽協數據顯示，2021年前11個月中國汽車累計出口量達179.3萬輛，同比增長1.1倍。多個中國汽車品牌出口量均大幅增長，創下新高。

汽車行業分析師張翔表示，由於中國新能源車起步早，在產品力、產業鏈方面具有一定先發優勢，而RCEP的生效，將降低日韓等國進口汽車零部件價格，從而減少中國車企製造成本，進一步提高中國汽車競爭力。

不過隨著進口汽車零部件價格降低，勢必也會給中國本土零部件生產商帶來一定壓力。此外RCEP生效，同樣也將降低日韓等國汽車製造行業製造成本，海外車企也可以借機搶占中國汽車市場。