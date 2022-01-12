連江完成首宗漁業碳匯交易

連江縣「海上福州」建設—全國首宗海洋漁業碳匯交易發布會暨連江縣人民政府與海洋三所戰略合作簽約儀式11日在福州市連江縣舉辦。

連江縣地處福建省東部沿海，縣域總面積4280平方公里，海岸線長238公里，海域面積3112平方公里，是陸域面積的2.7倍，素有「中國鮑魚之鄉」、「中國海帶之鄉」稱號。 據悉，連江縣依託廈門產權交易中心（廈門市碳和排汙權交易中心）全國首個海洋碳匯交易平台，於今年1月1日正式完成連江縣15000噸海水養殖漁業海洋碳匯交易項目，該項目由自然資源部第三海洋研究所出具了核查報告，是大陸全國首宗海洋漁業碳匯交易。

海洋漁業碳匯，是指通過漁業生產活動促進水生生物吸收水體中的二氧化碳，降低大氣中的CO2濃度，進而減緩水體酸度和氣候變暖的漁業生產活動的泛稱。據瞭解，連江海洋產業基礎扎實，海洋經濟潛力大。連江是全國水產第二大縣，大型藻類和貝類養殖總量近70萬噸，占全縣水產養殖總量90%左右，可交易碳匯量的經濟價值最高可達9.6億元人民幣。