深圳二手房 同期成交量降5成

曾經燥熱的深圳二手房市場在2021年迅速降溫，據深圳房地產資訊網統計，2021年深圳共成交40699套二手房住宅，同比2020年減少57.3%，創下近15年來新低。

另據深圳市房地產仲介協會統計到的二手房網簽資料，2021年全深圳二手房網簽（含自助）44375套，相比2020年120295套的網簽量，下降幅度達到63.1%，創下深房中協有二手房網簽量資料統計以來的新低，更是自2007年以來二手房網簽量首次低於新房成交量。

澎湃新聞報導，去年2月，深圳率先在全國範圍內推出二手房成交參考價，自去年2月新政發布實施以來，月度二手房網簽量基本呈現出持續下滑態勢。

深房中協的資料顯示，受參考價政策的影響，2021年區域版塊熱度重構現象明顯。例如，參考價新政前熱度過高的版塊如寶安、南山片區，網簽占比下降明顯，說明熱度在降低；而羅湖、福田片區由於擁有更為成熟的配套和優質的教育資源，在新政實施後部分高性價比房源開始流入市場，導致部分需求向此類片區聚集。

資料顯示，2020年南山和寶安片區的二手房網簽占比分別為16%和16.9%，2021年卻下降至15.1%和14.9%，2020年羅湖和福田片區的二手房網簽占比分別為14.9%和17.3%，2021年上升至17.1%和18.7%。

另據中原地產資料，2021年下半年深圳二手房成交最火熱的20個樓盤，主要集中在龍崗的布吉片區和阪田片區。

樓市「去槓桿」、「去泡沫」仍在持續加碼，二手房參考價「調控利器」被越來越多的城市使用。此外，深圳房產仲介實施單邊代理也給市場帶來一定影響。進入2022年，深圳新版二手房交易網簽系統正式啟用，通過與多部門的資料對接，將掛牌、委託代理、產權核驗、購房資格查驗、網簽備案等二手房交易全流程納入政府監管體系。

深房中協認為，當前大陸全國樓市在監管層放出「兩個維護」以及「房地產依然是支柱產業」的表態下，對此前全面收緊的調控政策有所鬆動，但這種調整依然是在「房住不炒」大框架下，以滿足正常購房需求為出發點的調整，並不會對任何投資性需求給予寬鬆的機會。