亞洲金融論壇 線上秀商機

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

香港特別行政區政府及香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第十五屆亞洲金融論壇（AFF）10日於線上開幕。為期兩日的論壇是香港特別行政區成立25周年紀念的重點活動，涵蓋60場演講及討論環節、展覽及AFF Deal Flow環球投資對接會等。 　　

中新社報導，香港特區行政長官林鄭月娥致開幕辭時表示，去年9月公布的最新全球金融中心指數，香港在全球百多個金融中心之中脫穎而出位列第三，僅次於美國紐約及英國倫敦。在疫後時期，雖然全球經濟增長蒙上陰霾，尤其是新型變種病毒Omicron的威脅，但仍可以看到發展的無限可能性。

香港貿發局主席林建岳致辭時表示，面對疫情帶來的影響，大家更需要積極向前，為復甦做好準備，這正是今年論壇主題的大方向。論壇匯聚了全球的政商領袖，將從亞洲角度出發，討論可持續發展及其他重要的環球議題。

本次論壇共邀請逾170位來自16個國家及地區的政商領袖、金融及投資專家、商界翹楚、科技巨頭和經濟學家，深入分析市場變化，如何通過創效投資和商業策略實現可持續和包容性發展。 　

論壇同時設有線上展覽，逾130家本地和海外國際金融機構、科技企業、初創公司及投資促進機構，將於各類專區的不同展區展示領先的金融科技及各地最新投資機會，協助企業及投資者尋找黃金商機。

香港 金融中心

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