吉林綠能裝機容量 破千萬千瓦

近日，隨著金風集團在松原市的龍湖風電場機組併網發電，吉林省新能源裝機容量首次超過千萬千瓦大關，達到了1010萬千瓦。官方形容這是「歷史性突破」，對新能源產業發展具有重要意義。

中新社報導，國網吉林省電力有限公司表示，新能源裝機容量首超千萬千瓦主要得益於吉林省推出的「陸上風光三峽」工程。該工程主體區域在吉林省白城、松原兩市及四平雙遼地區，目標是到2025年新能源裝機規模達到3000萬千瓦，年發電量達到800億千瓦時，裝機容量和發電量均超長江三峽。 吉林省風電和光電發展起步較晚，但發展很快。值得一提的是，2021年11月23日，吉林省風電日發電量首次突破1億千瓦時，占當日全省供電量的45.8%。

大力發展新能源是中國實現「雙碳」目標的有效途徑。以吉林省為例，十三五期間，該省風電累計發電量502.8億千瓦時，相當減少標煤消耗1508萬噸、減排二氧化碳4011萬噸。

過去十幾年間，中國一直在努力推動東北老工業基地振興發展，並希望當地能够找到新的發展動能。吉林省立足本地資源禀賦，將新能源產業作為其中一個新動能。

吉林省新能源「生產—消納—傳輸」的產業鏈條正日益完善。在新能源發電量節節攀升的情況下，吉林省強化了本地消納能力，本地研發的新能源公交車、出租車相繼投入運營，新建的「綠電」園區引來大批企業入駐，多家新能源裝備製造企業也來到這裡落戶。

另一方面，吉林省還將借助「吉電南送」等通道將優質清潔能源電力送往華北、華東等地區。

國網吉林介紹，2021年，通過跨區現貨交易多送出新能源電量3.41億千瓦時，通過跨省跨區中長期電量交易多送出新能源電量39.16億千瓦時。