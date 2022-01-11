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美媒指華為力突美圍堵 投資56家企業打造供應鏈

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
受到美國打壓，華為預估今年營收將衰退近三成。路透
受到美國打壓，華為預估今年營收將衰退近三成。路透

據美媒《華爾街日報》11日報導，大陸電信設備龍頭華為正加緊投資於打造大陸半導體供應鏈的企業。

該報導指出，2019年美國政府開始對華為實施出口禁令前後，華為推出了一檔基金，名為「哈勃科技創業投資」（Hubble Technology Investment），以投資大陸晶片企業為主，並已投資56家企業。

根據PitchBook的數據以及公司記錄，獲哈勃注資的絕大多數公司都是半導體供應鏈的參與者。當中有晶片製造和設計領域的新興企業，也有生產半導體材料、設計軟件和涉足晶片生產設備的公司。

但因為華為非上市公司，集團不對外披露該基金的規模。但據大陸企業訊息查詢平台「天眼查」的訊息顯示，華為已向一些公司投資了上千萬美元。

分析稱，憑藉哈勃，華為不僅可以培育當前和未來的潛在供應商，亦能夠在中國晶片行業蓬勃發展之際，獲得潛在的財務回報。

該報導也引述技術研究機構Omdia的大陸半導體研究負責人何暉說法，半導體行業的供應鏈非常長，華為投資一間晶片公司，就可從這間晶片供應商那裡獲得優先供應，特別是在供應短缺的情況下。

值得注意的是，近日華為要打造自主半導體供應鏈的消息不斷，包括日前有消息傳出華為與中芯要聯手合作建造晶圓廠。對此訊息，已獲得中芯國際否認，並指出該訊息不實。此外，華為於去年12月28日成立「華為精密製造有限公司」也引發外界認為將生產晶片傳聞，但該消息也被華為內部人士否認。

半導體 中芯 華為

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