快訊

「今早電話通知我中大獎」 獨派大老蔡丁貴確診新冠肺炎

土耳其航空152人抵台晚間驗出14人確診 陽性率9.2%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

穩外貿 陸國務院：加強財稅金融支持、穩定人民幣匯率

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸十一月外貿數據優於預期，但增速放緩隱憂仍存。圖為山東青島港一名穿著防護服人員在檢查貨物。（美聯社）
大陸十一月外貿數據優於預期，但增速放緩隱憂仍存。圖為山東青島港一名穿著防護服人員在檢查貨物。（美聯社）

據陸媒「新華社」11日報導，陸國務院辦公廳近日印發《關於做好跨周期調節進一步穩外貿的意見》，認為當前外貿面臨的不確定不穩定不平衡因素增多，外貿運行基礎並不牢固，要加強財稅金融政策支持，繼續加快出口退稅進度，加大出口信貸支持力度。

新華社援引該意見稱，要保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定，提升外貿企業滙率避險意識與能力，積極穩妥推進人民幣跨境貿易結算；將《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)生效實施作為穩外貿重要抓手。

同時意見稱，要進一步擴大開放，做好跨周期調節，助企紓困特別是扶持中小微外貿企業，努力保訂單、穩預期，要將減稅降費等措施落實到位。

此外，要進一步鼓勵外貿新業態發展，增設一批跨境電子商務綜合試驗區，調整優化跨境電商零售進口商品清單、擴大進口類別，更好滿足多元化消費需求。並支持重點產業重點企業，加快培育認定新一批加工貿易梯度轉移承接地和示範地，穩定加工貿易發展；培育一批貿易雙循環企業。

陸國務院總理李克強於去年12月23日主持召開國務院常務會議，確定跨週期調節措施，提出5項措施穩定外貿發展，包括加強對進出口的政策支持，落實減稅降費措施，2022年對加工貿易企業內銷暫免徵收緩稅利息；保持人民幣匯率基本穩定，鼓勵銀行有針對性開展遠期結售匯業務，提升外貿企業應對匯率風險能力等。

人民幣 國務院 電商

延伸閱讀

加拿大Omicron病例攀升 美CDC籲勿前往

陸學者：香港一國兩制下 無法治理的民主不能要

外貿大省廣東企業 搶RCEP商機

會談前夕讓步？美遭爆將減東歐駐軍 白宮和國務院否認

相關新聞

美媒指華為力突美圍堵 投資56家企業打造供應鏈

據美媒《華爾街日報》11日報導，大陸電信設備龍頭華為正加緊投資於打造大陸半導體供應鏈的企業。

械鬥？ 深圳百億私募夫妻檔老闆1死1傷 暫停兌付業務

中國金融市場傳出令人震驚的噩耗。深圳知名私募機構巨漳資本發函投資者，稱公司的兩名實際控制人林淑青、古景騰「因意外事件不幸...

穩外貿 陸國務院：加強財稅金融支持、穩定人民幣匯率

據陸媒「新華社」11日報導，陸國務院辦公廳近日印發《關於做好跨周期調節進一步穩外貿的意見》，認為當前外貿面臨的不確定不穩...

瑞銀汪濤：預估陸Q2經濟明顯上行 今年GDP目標5%以上

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤11日表示，在春節和北京冬奧會等因素下，預估大陸今年第一季消費表現還會很弱，隨著政策的發力及抗疫...

福斯去年在中國售出7萬輛ID電動車 未達預期目標

據路透社報導，福斯汽車公司周二表示，去年在中國售出了70625輛ID電動汽車，未能實現銷售8萬輛至10萬輛的目標。

乘聯會：陸12月乘用車零售銷量210.5萬輛 年降7.9%

乘聯會1月11日公布，大陸12月乘用車市場零售達到210.5萬輛，年降7.9%，月增15.9%，12月乘用車市場不利因素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。