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穩外貿 陸國務院：加強財稅金融支持、穩定人民幣匯率
據陸媒「新華社」11日報導，陸國務院辦公廳近日印發《關於做好跨周期調節進一步穩外貿的意見》，認為當前外貿面臨的不確定不穩定不平衡因素增多，外貿運行基礎並不牢固，要加強財稅金融政策支持，繼續加快出口退稅進度，加大出口信貸支持力度。
新華社援引該意見稱，要保持人民幣滙率在合理均衡水平上基本穩定，提升外貿企業滙率避險意識與能力，積極穩妥推進人民幣跨境貿易結算；將《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)生效實施作為穩外貿重要抓手。
同時意見稱，要進一步擴大開放，做好跨周期調節，助企紓困特別是扶持中小微外貿企業，努力保訂單、穩預期，要將減稅降費等措施落實到位。
此外，要進一步鼓勵外貿新業態發展，增設一批跨境電子商務綜合試驗區，調整優化跨境電商零售進口商品清單、擴大進口類別，更好滿足多元化消費需求。並支持重點產業重點企業，加快培育認定新一批加工貿易梯度轉移承接地和示範地，穩定加工貿易發展；培育一批貿易雙循環企業。
陸國務院總理李克強於去年12月23日主持召開國務院常務會議，確定跨週期調節措施，提出5項措施穩定外貿發展，包括加強對進出口的政策支持，落實減稅降費措施，2022年對加工貿易企業內銷暫免徵收緩稅利息；保持人民幣匯率基本穩定，鼓勵銀行有針對性開展遠期結售匯業務，提升外貿企業應對匯率風險能力等。
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