瑞銀汪濤：預估陸Q2經濟明顯上行 今年GDP目標5%以上

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤11日表示，在春節和北京冬奧會等因素下，預估大陸今年第一季消費表現還會很弱，隨著政策的發力及抗疫措施的精準調整，將釋放一定的消費潛力，加上基礎設施投資的加快，第二季大陸經濟會明顯上行，預計今年大陸政府制定GDP成長目標在5%以上。

路透報導，她在中國宏觀經濟展電話會上分析，中國人民銀行（大陸央行）可能在3、4月會進行降準，「今年中國仍有降準空間，至少不止一次」，同時，仍有很多其他的釋放流動性工具。

至於今年的經濟風險因素，汪濤指出，主要是新冠疫情，尤其是Omicron對消費影響明顯；另外，房地產行業的調整深度，目前政策有所放鬆的力度是否能穩定市場信心。

她並表示，雖然大陸出口減速，但仍然高於過去幾年的平均水準，因全球復甦還在持續，大陸產業鏈比較完整，因此出口是正貢獻。

她還提到，今年大陸煤炭供給有所增加，在需求下降、供給上升下，不會出現能源短缺影響經濟增長的局面。

汪濤判斷，未來大陸還是會有一些房地產政策的調整，比如，地方政府放開一些限購、限售等，以緩解房地產下行的幅度和深度。