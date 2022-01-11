瑞銀汪濤：預估陸Q2經濟明顯上行 今年GDP目標5%以上
瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤11日表示，在春節和北京冬奧會等因素下，預估大陸今年第一季消費表現還會很弱，隨著政策的發力及抗疫措施的精準調整，將釋放一定的消費潛力，加上基礎設施投資的加快，第二季大陸經濟會明顯上行，預計今年大陸政府制定GDP成長目標在5%以上。
路透報導，她在中國宏觀經濟展電話會上分析，中國人民銀行（大陸央行）可能在3、4月會進行降準，「今年中國仍有降準空間，至少不止一次」，同時，仍有很多其他的釋放流動性工具。
至於今年的經濟風險因素，汪濤指出，主要是新冠疫情，尤其是Omicron對消費影響明顯；另外，房地產行業的調整深度，目前政策有所放鬆的力度是否能穩定市場信心。
她並表示，雖然大陸出口減速，但仍然高於過去幾年的平均水準，因全球復甦還在持續，大陸產業鏈比較完整，因此出口是正貢獻。
她還提到，今年大陸煤炭供給有所增加，在需求下降、供給上升下，不會出現能源短缺影響經濟增長的局面。
汪濤判斷，未來大陸還是會有一些房地產政策的調整，比如，地方政府放開一些限購、限售等，以緩解房地產下行的幅度和深度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言