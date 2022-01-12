柳州產新能源車 占陸7分之1

廣西柳州市第十五屆人民代表大會第二次會議11日召開，柳州市市長張壯在作政府工作報告時表示，2021年新興汽車城廣西柳州市新能源汽車產量達48.2萬輛，占中國新能源汽車市場的1/7。

他說，2021年柳州汽車產銷量分別增長8.2%、4.7%，超過中國汽車行業平均增速。其中，新能源汽車產業持續壯大，產量達48.2萬輛、增長157.6%，占全國產量的1/7。

中新社報導，柳州取得的成績在於其擁有雄厚的產業基礎。柳州是中國西南工業重鎮，是中國五大汽車城之一，擁有上汽、東風、一汽、重汽等四大汽車企業，上百家主機廠及零部件企業聚集於此。

此外，新能源汽車在柳州快速發展得益於官方的力推。近年來，柳州市開創政企聯動推廣的「柳州模式」，解決新能源汽車推廣遇到的認知難、充電難、停車難等問題。2021年，柳州市新建設新能源汽車充電設施4300個。廣西汽車集團新能源汽車基地實現整車下線、國軒動力電池一期竣工投產、飓芯科技高端芯片實現試產，為發展新能源汽車產業注入動力。

據「中國新能源汽車城柳州範本大數據報告」，截至今年9月底，柳州市新能源汽車保有量10.4萬輛，占全市汽車保有量的10.9%。而在日常每天出行的100輛車輛中，就有23輛是新能源汽車，位居中國第一，乘用車電動化率從2018年的19.9%躍升至2021年的31.6%。

張壯表示，下一步，當地將加快布局新能源汽車全產業鏈，積極打造中國國家級新能源汽車戰略性新興產業集群，力爭2022年柳州市新能源汽車產銷能突破60萬輛。