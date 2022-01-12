柳州產新能源車 占陸7分之1

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西柳州市第十五屆人民代表大會第二次會議11日召開，柳州市市長張壯在作政府工作報告時表示，2021年新興汽車城廣西柳州市新能源汽車產量達48.2萬輛，占中國新能源汽車市場的1/7。 　　

他說，2021年柳州汽車產銷量分別增長8.2%、4.7%，超過中國汽車行業平均增速。其中，新能源汽車產業持續壯大，產量達48.2萬輛、增長157.6%，占全國產量的1/7。 　　

中新社報導，柳州取得的成績在於其擁有雄厚的產業基礎。柳州是中國西南工業重鎮，是中國五大汽車城之一，擁有上汽、東風、一汽、重汽等四大汽車企業，上百家主機廠及零部件企業聚集於此。 　　

此外，新能源汽車在柳州快速發展得益於官方的力推。近年來，柳州市開創政企聯動推廣的「柳州模式」，解決新能源汽車推廣遇到的認知難、充電難、停車難等問題。2021年，柳州市新建設新能源汽車充電設施4300個。廣西汽車集團新能源汽車基地實現整車下線、國軒動力電池一期竣工投產、飓芯科技高端芯片實現試產，為發展新能源汽車產業注入動力。 　　

據「中國新能源汽車城柳州範本大數據報告」，截至今年9月底，柳州市新能源汽車保有量10.4萬輛，占全市汽車保有量的10.9%。而在日常每天出行的100輛車輛中，就有23輛是新能源汽車，位居中國第一，乘用車電動化率從2018年的19.9%躍升至2021年的31.6%。 　　

張壯表示，下一步，當地將加快布局新能源汽車全產業鏈，積極打造中國國家級新能源汽車戰略性新興產業集群，力爭2022年柳州市新能源汽車產銷能突破60萬輛。

佔中

延伸閱讀

中國將於2022年底完全取消新能源車補貼

廣西迎RCEP 成立企業服務中心

海南打造世界新能源車體驗中心

廣西驚見「文革式防疫」 違規4嫌遭強押遊街示眾

相關新聞

RCEP關稅減讓 助大陸汽車外銷

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）生效後，已核准成員國之間90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，汽車產業的發展變化...

陸廣建社宅 要解決高房價

中國大陸為解決青年人買不起房的高房價問題，未來五年將在40個重點城市，興建650萬間保障性租賃住房（類似台灣的社會住宅）...

京東攻歐 荷蘭開無人商店

大陸電商巨頭京東宣布進軍歐洲並推出實體店面，在荷蘭萊頓和鹿特丹共開設了兩家Ochama無人商店，民眾事先在網路下單後，到...

德陽造 助力世界最大抽蓄電站投運

河北豐寧抽水蓄能電站首批機組近日投產發電，此舉標誌著東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）為該電站自主研製的首...

開年10天 陸5000重大基建開工 規模13兆元

大陸今年經濟面臨挑戰，在官方提及的「三重壓力」下設法提振經濟。其中，基建項目備受矚目。據陸媒報導，開年十天，大陸已有逾五...

上海去年社零總額1.65萬億 稱冠大陸

「2022上海網上年貨節」10日啟動，上海市商務委發布的統計數據顯示，2021年1月至11月，上海實現社會消費品零售總額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。