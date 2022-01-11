乘聯會：陸12月乘用車零售銷量210.5萬輛 年降7.9%
乘聯會1月11日公布，大陸12月乘用車市場零售達到210.5萬輛，年降7.9%，月增15.9%，12月乘用車市場不利因素主要仍是疫情。
乘聯會微信公眾號消息指出，去年1到12月的零售累計達到2014.6萬輛，年增4.4%，較1到11月增速下降1.7個百分點。增速攤薄的原因主要是受到2020年7到12月零售高基期的影響。
乘聯會指出，去年12月不利因素仍是疫情，首先疫情散發與反覆，一方面對進店量影響較大，導致服務業修復受阻；其次是公共財政中用於疫情防控等托底保障的支出增大，促進改善性消費動力支撐不足。同時，大陸經濟指標回落壓力和就業預期及信心偏弱，終端消費需求增長乏力，中低端首購車型的需求趨緩，加上2020年12月促消費政策收尾的銷量高基期，車市增長壓力偏大。
在新能源車方面，去年12月大陸新能源乘用車零售銷量達到47.5萬輛，年增128.8%，月增25.4%，其中，特斯拉中國12月銷售7萬847輛。去年全年大陸新能源車零售298.9萬輛，年增169.1%。
乘聯會表示，隨著大陸新能源補貼退坡的實施，部分車型價格微調，消費心態也有變化，新能源車需求仍會受到輕微影響。但新能源車持續火爆，目前積壓大量前期未交付訂單，因此，大部分新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。
乘聯會將原本預測的2022年大陸新能源乘用車銷量目前從480萬輛調整到550萬輛以上，並預計新能源乘用車滲透率在2022年將達到25%左右，新能源汽車有望突破600萬輛，新能源汽車滲透率達到22%左右。
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