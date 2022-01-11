快訊

F-16V失事之謎！飛官緊按無線電斷絕通話 空軍要調查

嚴懲酒駕累犯！從嚴審查不易科罰金 判6月以下者吃牢飯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

製鞋業遷往東南亞 大陸出口訂單7年損失2兆

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖為福建莆田一家鞋企工人在生產代工運動鞋。中新社
圖為福建莆田一家鞋企工人在生產代工運動鞋。中新社

隨著產能遷往東南亞，大陸製鞋產業出口近年高位回落，第一財經日報指出，如果以2014年為基準，7年間損失出口訂單金額可達人民幣4300億元（約新台幣2兆元）。

報導引用WIND數據指出，近20年來，大陸每年向全世界出口幾十億雙鞋子，自加入世貿以來，大陸製鞋產業以勞動力優勢，積極參與全球生產分工。中國鞋靴產品的出口金額，從2001年的100.96億美元，不斷攀升直至2014年的562.48億美元，但隨後開始回落。

報導以2014年為基準，2015年至2020年，中國鞋業出口額分別減少27.39億美元、90.4億美元、80.62億美元、93.54億美元、85.48億美元、181.37億美元，去年前11個月減少約100億美元。7年間，中國製鞋產業出口額累積縮減約660億美元，以當前匯率6.37測算，損失達人民幣4304億元。

報導提到，這種滑坡，部分原因在於中美貿易摩擦帶來的訂單減少，同時也有部分原因是大陸成本的不斷攀升，一些企業開始向東南亞轉移。

以製鞋產業帶福建晉江為例，該市2001年的最低工資標準為380元／月，2022年最低工資標準為每月人民幣1960元，20年間上漲4倍。而製鞋產業為產業工人支付的工資，無疑要比最低工資更高。

報道引述葡萄牙鞋業協會（Apiccaps）報告顯示，亞洲是全球鞋履生產集中地，2020年產量佔87.6%。

2017到2019年大陸蟬聯世界鞋履最大生產國，但產量佔比由57.5%下降至55.5%，而位居第2到第4名的印度、越南及印尼的產量，合計佔比升至21.6%，全球鞋履製造業正逐漸向東南亞地區轉移。

儘管受新冠肺炎疫情影響，部分訂單開始回流到大陸，但當疫情散去，如何將回流的訂單穩固在大陸是更大的難題。

東南亞

延伸閱讀

對岸禁台東鳳梨釋迦 盧秀燕：大陸不買我們買

券商預計 大陸2022年將發行超過4兆元特別國債

外資增持陸債趨勢不變 陸債市外資占比增至3.5％

蘋果Lightning不保？ 大陸工信部將推「統一充電接口」

相關新聞

券商預計 大陸2022年將發行超過4兆元特別國債

大陸中信證券最新報告認為，考慮到2022年共有約人民幣9,500億元特別國債到期，預測大陸今年可能發行特別國債規模逾人民...

蘋果Lightning不保？ 大陸工信部將推「統一充電接口」

大陸工信部10日對於全國政協委員、網易CEO丁磊關於「統一智能電子設備充電器標準端口」的提案正式做出的書面回覆稱，認同丁...

福斯去年在中國售出7萬輛ID電動車 未達預期目標

據路透社報導，福斯汽車公司周二表示，去年在中國售出了70625輛ID電動汽車，未能實現銷售8萬輛至10萬輛的目標。

乘聯會：陸12月乘用車零售銷量210.5萬輛 年降7.9%

乘聯會1月11日公布，大陸12月乘用車市場零售達到210.5萬輛，年降7.9%，月增15.9%，12月乘用車市場不利因素...

2022開年才10天 中國重大基建開工規模破13兆元

中國經濟發展面臨「三重壓力」下，再度祭出大量基建刺激成長。2022開年才10天，中國已有逾5000個重大基礎建設專案開工...

製鞋業遷往東南亞 大陸出口訂單7年損失2兆

隨著產能遷往東南亞，大陸製鞋產業出口近年高位回落，第一財經日報指出，如果以2014年為基準，7年間損失出口訂單金額可達人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。