製鞋業遷往東南亞 大陸出口訂單7年損失2兆

隨著產能遷往東南亞，大陸製鞋產業出口近年高位回落，第一財經日報指出，如果以2014年為基準，7年間損失出口訂單金額可達人民幣4300億元（約新台幣2兆元）。

報導引用WIND數據指出，近20年來，大陸每年向全世界出口幾十億雙鞋子，自加入世貿以來，大陸製鞋產業以勞動力優勢，積極參與全球生產分工。中國鞋靴產品的出口金額，從2001年的100.96億美元，不斷攀升直至2014年的562.48億美元，但隨後開始回落。

報導以2014年為基準，2015年至2020年，中國鞋業出口額分別減少27.39億美元、90.4億美元、80.62億美元、93.54億美元、85.48億美元、181.37億美元，去年前11個月減少約100億美元。7年間，中國製鞋產業出口額累積縮減約660億美元，以當前匯率6.37測算，損失達人民幣4304億元。

報導提到，這種滑坡，部分原因在於中美貿易摩擦帶來的訂單減少，同時也有部分原因是大陸成本的不斷攀升，一些企業開始向東南亞轉移。

以製鞋產業帶福建晉江為例，該市2001年的最低工資標準為380元／月，2022年最低工資標準為每月人民幣1960元，20年間上漲4倍。而製鞋產業為產業工人支付的工資，無疑要比最低工資更高。

報道引述葡萄牙鞋業協會（Apiccaps）報告顯示，亞洲是全球鞋履生產集中地，2020年產量佔87.6%。

2017到2019年大陸蟬聯世界鞋履最大生產國，但產量佔比由57.5%下降至55.5%，而位居第2到第4名的印度、越南及印尼的產量，合計佔比升至21.6%，全球鞋履製造業正逐漸向東南亞地區轉移。

儘管受新冠肺炎疫情影響，部分訂單開始回流到大陸，但當疫情散去，如何將回流的訂單穩固在大陸是更大的難題。