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福斯去年在中國售出7萬輛ID電動車 未達預期目標

集微網 / 集微網
路透社
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集微網消息，據路透社報導，福斯汽車公司周二表示，去年在中國售出了70625輛ID電動汽車，未能實現銷售8萬輛至10萬輛的目標。

“對於我們這個團隊來說，這是非常艱難的一年。”這家德國汽車製造商的中國區負責人Stephan Wollenstein說。

Wollenstein補充說，包括全球晶片短缺在內的供應鏈限制影響了生產，並且是導致福斯汽車未能達到其ID銷售目標的因素。

ID系列是福斯汽車在其與上汽集團和一汽集團的合資企業中生產的，是福斯汽車在電動汽車方面雄心壯志的支柱。

去年中國十大電動汽車品牌中，唯一的外國名字是特斯拉。根據諮詢公司Automobility的數據，該榜單由中國汽車製造商主導，包括比亞迪、五菱以及蔚來和小鵬汽車。

電動汽車 德國 福斯

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