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學者：債務問題將制約中國大陸經濟發展

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
政大東亞所11日舉行「2021年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，在上半場就黨政、經濟、社會情勢三層面進行討論。記者陳政錄攝影
政大東亞所11日舉行「2021年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，在上半場就黨政、經濟、社會情勢三層面進行討論。記者陳政錄攝影

就2021年中國大陸經濟情勢總結與展望，遠景基金會研究員林雅鈴11日表示，受新冠疫情影響，大陸地方政府稅收大幅減少、企業獲利下降，雪上加霜的債務問題，將成為其今年經濟發展的制約，若進一步引發資金撤出，還可能造成金融市場的另一波震盪。

政大東亞所11日舉行「2021年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，就黨政、經濟、社會、軍事、外交、兩岸等六面向進行討論。

經濟面上，林雅鈴說，2021年全球分歧式復甦，雖大陸首季繳出18.3%的經濟成長率，但隨限電、洪災、原物料價格高漲等，下半年成長明顯放緩，三駕馬車中面臨投資、消費雙低迷，僅依賴進出口拉動的情形，國際機構紛紛下調對大陸的全年經濟成長預測，如世界銀行將預估值8.5%，下調至8%。

林雅鈴分析，去年底中共中央經濟工作會議上，出現25次「穩」字，重提六穩、六保，中財辦主任韓文秀說，要慎重推出有收縮效應的政策，預期2022年，大陸將大力透過投資與刺激消費維持成長，固定資產投資將成為重中之重，房地產則堅持「房住不炒」，並加大保障性住房建設、支持力度。

但林雅鈴示警，在新冠肺炎疫情的不穩定性影響下，由於去年大陸地方政府稅收大幅減少、企業獲利亦下降，未來幾年都將持續面臨債務問題。

以地方債為例，2021年大陸新增地方政府債務限額人民幣4兆2,676億元，未來三至五年將是專項債還債高峰，另近年城投債多發新債置換債務，支持基建成效不彰；企業債部分，大陸房地產開發商有超過170億美元的境外高息債務，將在5月前到期，另Refinitiv數據顯示，大陸企業發行的公司債中，截至2023年的3年內到期的總額為2.14兆美元，為2018到2020年的1.6倍。

林雅鈴還說，陸企債務違約頻發，去年9月已出現資金淨流出中國大陸的情況，若持續惡化恐引起金融市場另一波震動，衝擊經濟成長。

社會層面上，政大東亞所副教授王韻指出，2022年是驗收中共總書記習近平制度的重要之年，因為從「雙碳雙減」、新冠「清零」等政策來看，若為不切實際的目標投入過多資源，可能反落入「陷阱」。

王韻接著舉例，大陸推動「宗教中國化」，近年要求似乎變質為「去宗教化」，執行情況值得觀察；另一方面，中國大陸近年發揮「新型舉國體制優勢」對付分離主義，包括禁止澳大利亞煤炭、葡萄酒進口，抵制立陶宛農產品，暫停台灣部分農產品進口，以及新疆、華為議題的對美反制等，上述經濟制裁可能成效不彰。他說，這類綁架自身人民、企業完成政治目標的作法，是否能有所成效，2022年很快會看到結果。

債務

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