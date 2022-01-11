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外資增持陸債趨勢不變 陸債市外資占比增至3.5%

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
市場分析認為外資流入大陸債市趨勢不變。 路透
市場分析認為外資流入大陸債市趨勢不變。 路透

據中國證券報報導，截至2021底，境外機構投資者累計持有銀行間市場債券達人民幣4兆元（約新台幣17.37兆元），且其占市場總托管量比例由2020年底的3.2%升至3.5%，再創新高。

與此同時，中央國債登記結算公司（簡稱「中債登」）10日也公布最新統計，境外機構投資者2021年12月增持大陸銀行間債券人民幣787億元，較11月降逾一成；其中增持大陸國債人民幣619億元，月減近三成。儘管12月數據下降，但分析認為難改增持大勢。

中國人民銀行上海總部公布，截至2021年12月底，境外機構持有銀行間市場債券4兆元，全年增持約人民幣7,500億元。且約占銀行間債券市場總託管量的3.5％，較去年同期的3.2%，增加0.3%，再創新高。

另外，從券種看，境外機構的主要託管券種是國債，2021年共增持5,700億元（約新台幣2.45兆元）占比61.3％。同時增持約1,652億元政策性金融債。反應國際投資者傾向長期投資與價值投資。

統計也指出，截至去年11月底，共有76家境外央行類機構進入銀行間債券市場，相較去年12月底增加5家。

另一方面，中債登10日公布數據顯示，境外機構投資者去年12月增持大陸銀行間債券人民幣787億元，較上期減一成；其中增持國債619億元，較上期減三成。去年全年累計增持中債登債券規模7,986億元，較2020年降兩成，累計增持國債5,756億元。

興業證券固收分析師羅雨濃通過路透表示，受到12月Omicron疫情肆虐導致全球避險情緒升溫，因此外資減少流入在預期之中，加上上周美國聯準會超預期鷹派表態，使得短期會影響外資流入節奏。但隨著Omicron擔憂消退、全球風險偏好抬升後，外資還是有望保持較大幅度流入大陸債市。

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