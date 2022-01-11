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蘋果Lightning不保？ 大陸工信部將推「統一充電接口」

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
歐盟擬強制要求電子裝置內建Type-C。（路透）
歐盟擬強制要求電子裝置內建Type-C。（路透）

大陸工信部10日對於全國政協委員、網易CEO丁磊關於「統一智能電子設備充電器標準端口」的提案正式做出的書面回覆稱，認同丁磊提案所述，下一步將聯合市場監管總局共同推進相關國家標準制定。在陸工信部做此表態後，有分析認為，蘋果iPhone採專屬的Lightning 連接埠將面臨挑戰。

陸工信部在回覆中表達充分認同丁磊「統一智能設備充電接口」相關提案的方向，強調用戶更換設備後，原有充電器、數據線大多閒置，造成巨大浪費。下一步，工信部將聯合市場監管總局共同推進相關國家標準制定，推動構建二元標準體系，加快建設以政府頒布為基礎、市場標準協同發展的標準體系，充分發揮充電技術團體標準的引領和規範作用。

回覆還表示，大陸有關部門將立足行業發展現狀和需求，組織有關科研機構、產業鏈上下游企業聯合開展智能終端設備充電接口及技術標準的研制工作。

此外，回覆指出，將鼓勵大陸企業參與統一充電接口相關國際標準制定，與國外標準化組織、企業加強交流合作，推動大陸標準成為國際標準。此外，還將加快制定發布《關於加快推動工業資源綜合利用的實施方案》，深入實施電器電子產品生產者責任延伸試點，著力提高廢棄充電器等電器電子產品回收利用率。

目前市場以「USB Type-C」（又稱 USB-C）為主流，因其連接埠具備完善功能及相容性、上下端完全一致便於插入等特點，目前市場上以此作為行動裝置的充電規格。

事實上，歐盟已在去年9月以環保為由提案立法統一充電規格，目的是為環保，減少用戶在換機的同時一併更換充電器與線材，這讓市場主流的「USB Type-C」有機會在充電規格一統天下。

不過蘋果 iPhone 則採用自家專屬的Lightning連接埠，長期以來建立以Lightning為核心的周邊生態圈，也使市場上呈現多種充電連接埠和技術並存的局面。大陸工信部表態往統一充電規格的方向推動，未來全球規格統一的速度可能會加快。

Lightning Type-C USB

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