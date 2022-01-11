生三胎獎39萬+1年產假 市值千億A股公司「砸錢催生」

市值人民幣400億（新台幣1,720億元）的A股上市公司大北農，向員工推出了今年鼓勵優育方案，不僅對多生娃的員工有產假獎勵，並且是直接「砸錢催生」，員工生到第三胎獎勵9萬元（約新台幣39萬），產假休12個月。

每日經濟新聞報導，大北農董秘陳忠恒表示，方案公布的背景，一方面是國家有這樣的號召，另一方面確實現在很多省份的人口出生率不高，大北農公司一直秉承「報國興農」的理念，因此積極回應官方號召。

陳忠恒介紹，目前這一政策首先是在公司的高管群中發布，隨後發布在公司的核心幹部群，「因為我們覺得首先是要幹部帶頭，在年齡允許、條件允許的情況下，幹部要起到這種帶頭作用。」

至於具體實施方法和細則目前正在制定中，陳忠恒表示，原則是讓員工多受益，這一公司方案從文件發布起就開始實施。

然而這項方案在資本市場上也引發爭議，有投資人表示對公司響應官方號召的認可，但也有投資人質疑此舉將增加公司成本。

對於優育方案的獎勵是否會拉升上市公司成本的問題，陳忠恒回應：「我覺得應該講公司是在積極地創造收入和效益。」

大北農對員工推出的鼓勵優育方案，從2022年元月1日起執行，內容為第一胎獎勵人民幣3萬（約新台幣13萬），第二胎人民幣6萬（約新台幣26萬），第三胎人民幣9萬（約新台幣39萬）；產假則是第一胎在大陸國家標準上加1個月，第二胎加3個月，第三胎12個月。男性員工也將享有陪產假9天。

根據大北農披露的第3季財報，2021年前三季，大北農實現營收人民幣234億元，年增53.55%；淨利潤人民幣1億元，年減92.76%。

第一財經日報報導，大北農集團黨委副書記張國平指出，女性員工生三胎延長產假，雖然會在一定程度上影響工作，但是有辦法可以解決，如果工作量不大，可以讓部門裡其他員工分攤一下，或是招聘新人。

大北農是中國大陸境內規模最大的預混合飼料企業，產業涵蓋畜牧科技與服務、種植科技與服務、農業互聯網三大領域，主要為養殖戶和種植戶提供高附加值的產品與服務。