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阿里主席張勇辭任微博董事 改CMO董本洪繼任

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸社交媒體平台微博10日晚間宣布，阿里巴巴主席張勇自公司董事會辭任並生效，改由阿里巴巴集團首席市場官董本洪繼任。（截圖自微博公告）
大陸社交媒體平台微博10日晚間宣布，阿里巴巴主席張勇自公司董事會辭任並生效，改由阿里巴巴集團首席市場官董本洪繼任。（截圖自微博公告）

大陸社交媒體平台微博10日晚間宣布，阿里巴巴主席張勇自微博董事會辭任並生效，改由阿里巴巴集團首席市場官（CMO）董本洪繼任。

微博在港交所的公告指出，公司董事確定董本洪具備令合資格繼任張勇職位的寶貴及相關的資質與經驗，且委任董本洪擔任公司董事「符合本公司的最佳利益」。

微博先前赴港上市的資料顯示，張勇自2014年5月起擔任該公司的董事。

截至2021年9月底，阿里巴巴持有微博股份29.6%，以及15.7%的投票權。新浪和阿里巴巴目前為該公司最大的兩個股東。

路透報導，阿里巴巴2021年來已在逐步退出傳媒領域的投資，關聯公司阿里創投已提前退出對芒果超媒的投資。

先前彭博援引熟悉情況的消息人士報導，阿里巴巴正在洽商將微博持股出售給國企上海文廣新聞傳媒集團；阿里巴巴最終可能出售30%的全部微博持股。

大陸互聯網行業2021年遭遇多方位「監管風暴」打擊，前五大上市巨頭市值年內已蒸發合計約7,000億美元，隨著部分政策落地，2022年行業監管壓力預計將有一定程度的好轉，但互聯網巨頭們將繼續保持「低調」增速。

張勇 上海 阿里巴巴集團

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