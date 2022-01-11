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武鋼一號高爐 光榮爐建工業遺址公園

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
1958年9月13日武鋼一號高爐煉出第一爐鐵水。（鋼管博客）
1958年9月13日武鋼一號高爐煉出第一爐鐵水。（鋼管博客）

被稱為「光榮爐」的武鋼一號高爐及周邊配套設施已建成大陸國家工業遺址公園，預計將於春節後逐步向社會公眾開放。

中新社報導，1958年9月13日，武鋼一號高爐煉出了新中國第一爐鐵水，標誌著新中國的鋼鐵長子—武鋼從此誕生。2019年10月14日，服役長達61年的武鋼一號高爐圓滿完成歷史使命，永久退出生產。自投產到退役，武鋼一號高爐累計生產生鐵5426.16萬噸，為武鋼生產發展作出了巨大貢獻，因此被武鋼人稱為「光榮爐」。

停爐後的一號高爐被列入了國家工業遺產名錄。2021年，武鋼有限推進廠區景觀提升綜合整治，將一號高爐工業遺址作為重點項目，按照「修舊如舊、傳承歷史」原則，投入8000萬元人民幣對一號高爐周邊區域和高爐本體進行改造，打造成為國家工業遺址公園，以傳承鋼鐵文化精神。

據悉，對一號高爐的改造包括高爐本體改造、出鐵場參觀場景改造、配套綠化景觀提升等，遺址公園及周邊綠化區域面積約20309.83平方米。其中，高爐主體結構整體利舊，最大限度保留高爐外部形態，主題公園設計以「時光之旅」為脈絡、以鐵軌印記為骨架，打造系列主題節點。

目前，高爐東邊的工業遺址主題園已建好噴泉、草坪，遊客可以在主題園內遠觀一號高爐。

遺址 人民幣 標誌

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