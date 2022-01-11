陸鋼鐵去年產10.3億噸
中國鋼鐵工業協會副會長高祥明10日在中國鋼鐵工業協會第六屆會員大會三次會議上指出，2021年中國鋼鐵行業總體運行態勢良好，前11個月，中國鋼產量9.46億噸，同比下降2.60%，預計2021年全年中國鋼產量為10.3億噸。
中新社報導，高祥明表示，2021年初，中國鋼鐵行業努力滿足下游行業快速增長帶來的鋼材市場旺盛需求，充分釋放產能，鋼日產水平1月至4月逐月環比上升，形成了產銷兩旺的局面，進入5月以後，隨著限產措施的落實和下游行業需求增速放緩，中國鋼鐵行業適時控制產能，鋼月產量連續6個月環比下降。
數據顯示，2021年前11個月，中國鋼產量為9.46億噸，同比下降2.60%，折合鋼表觀消費量9.08億噸，同比下降5.2%。預計全年中國鋼產量為10.3億噸，比上年減少約3500萬噸。
他說，鋼材庫存從去年3月達高點後逐步下降，年末與上年同期水平基本持平。
高祥明指出，從市場需求看，預計今年中國鋼鐵需求基本保持在去年水平，其中房地產行業受「房住不炒」等政策因素影響面臨下行壓力，但基礎設施投資增速將明顯回升，製造業將保持繁榮態勢。
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