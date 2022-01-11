陸可續發展民企百強 伊利第一

胡潤10日發布首份中國大陸民營企業可持續發展百強榜，榜單顯示，大陸乳業巨頭伊利股份拿下第一，電信設備巨頭華為居次，大型房企碧桂園排行第三。

路透報導，榜單並顯示，海爾智家、中國平安和復星國際則並列第四。

胡潤研究院列出了100家最符合聯合國17個可持續發展目標的大陸民營企業，亦即總部在大陸的非公有制企業。

據了解，聯合國制定的17個可持續發展目標包括：無貧窮、性別平等和氣候行動等，有169個具體目標，目的在2030年之前以綜合方式徹底解決社會、經濟和環境三個維度的發展問題，轉向可持續發展道路。

報告指，以藥明康德、邁瑞生物為代表的醫藥保健行業企業進入百強最多，有13家；其次是以阿里巴巴、騰訊為代表的大眾網路服務行業有10家。

中國民營企業可持續發展百強榜的調研範圍為「胡潤中國500強民營企業」，這些企業的上榜門檻為人民幣230億元（約新台幣1012億元），上榜企業總價值達到人民幣56兆元（約新台幣246.4兆元），相當於大陸全年GDP的近6成。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，本次榜單滿分為100分，百強企業平均得分為33分，上榜門檻為24分。「我們發現，在一些目標上，中國的民營企業都做得比較好，比如性別平等，但在有些目標上，幾乎沒有企業在做，比如水下生物。」

報告稱，有一些企業在有些目標上做得比較好，比如電動車企業雅迪在節能減排方面非常突出，2020年單車生產能耗年降25%，單車溫室氣體排放量年降33%；百度在技術創新方面處於領先陣營，已連續4年在人工智慧專利申請量和授權量方面排名大陸第一；中國聯塑在海洋保護方面是為數不多有具體舉措的企業。