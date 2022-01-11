翡翠普陀輪 廣州南沙交付

廣東省自主研製的最大散貨船「翡翠普陀」輪10日在廣州南沙交付。該船是由中國船舶集團旗下中船黃埔文沖船舶有限公司設計和建造的新巴拿馬型環保85000噸散貨船首制船，其油耗、航速、艙容、環保等性能指標達到世界領先水平，標誌著廣東船舶工業研發建造能力邁上新台階。

中新社報導，「翡翠普陀」輪總長228.9米，船寬36.0米，型深20.15米，設計吃水11.8米，結構吃水14.0米，載重量達85600噸，貨艙艙容達106000立方米，適用於裝載煤、礦石、榖物、水泥等散貨。

黃埔文沖是華南地區最大的軍用艦船、公務船、海洋工程建造和保障基地，以及支線集裝箱船、挖泥船領軍企業。在新巴拿馬型環保85000噸散貨船研製階段，黃埔文沖該型船先後獲得法國船級社（BV）、英國船級社（LR）、挪威船級社（DNV）和中國船級社（CCS）的認可，為成功打入海內外市場打下了基礎。

該型船自推向市場以來，黃埔文沖已獲得8艘訂單。首製船「翡翠普陀」輪已被美國大型船公司租用，將主要用於美洲航線運輸大豆、玉米等榖物。

中國船舶黃埔文沖董事長向輝明表示，新巴拿馬型環保85000噸散貨船作為全新升級換代的產品，在建造過程中還應用智能焊接機器人、數字化船塢等先進船舶製造技術，首製船建造總周期只用了創紀錄的9個月。