漳州招商大會 吸引百餘投資者
漳州再次向全球發出邀請。備受矚目的2022年漳州市招商大會10日拉開帷幕。今年的招商大會，各類大型企業在漳匯聚。漳州獨特的區位優勢，對各地企業家充滿吸引力。
閩南日報報導，本次大會共吸引央（國）企、民企、台企、外企百餘位意向投資者前來。主會場預計簽約專案16個、總投資433億元（人民幣，下同），其中，央（國）企項目5個、總投資149億元，民企項目9個、總投資266億元，外企項目2個、總投資18億元。
16個縣（區）、開發區（投資區）分會場預計簽約項目171個、總投資750.5億元，其中，央（國）企項目22個、總投資290.5億元，民企項目140個、總投資430.1億元，外企項目9個、總投資29.9億元。
報導稱，漳州是福建的南大門，毗鄰廈門，北通長三角經濟帶，南達粵港澳大灣區，區位優勢明顯，具有較強的輻射作用和核心優勢。1985年，漳州被大陸列為全國沿海經濟開放區，是大陸構建開放型經濟新體制綜合試點試驗城市。其中，石碼、招銀、後石、古雷、東山五個港區被列為國家一類對外開放口岸。漳州也被富比士列為最具商業價值中國百佳城市，是中國發展水準和綜合實力百強城市。漳州地區生產總值位居全國50強。
當下，漳州正全方位推進高品質發展超越，加快建設現代化濱海城市，持續發展古雷石化產業，深入實施「千百億產業培育行動計畫（2022-2025年）」，打造9個千億級產業集群，加快發展5個五百億以上產業集群，助推食品加工產業、石油化工產業、海洋經濟、裝備製造產業、建材家居產業、冶金新材料產業等發展，推動產業規模總量提升、結構優化升級。
漳州除助力企業創業，加大惠企政策扶持外，全面整頓治安，增強行業發展信心。漳州110大隊長李斯祺表示，將主城區劃分為12個警區，合理設置街面警務站，路面常備16個巡邏梯。即使路面擁堵，110鐵騎也能第一時間快速抵達現場，有效震懾違法犯罪。
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