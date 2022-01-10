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傳騰訊擬收購黑鯊手機 收購金額或為26億元-27億元

集微網 / 集微網
黑鯊手機4 Pro。
黑鯊手機4 Pro。

集微網消息，據最新消息顯示，騰訊擬收購遊戯手機公司黑鯊科技。收購後，黑鯊整體將併入由任宇昕主導的騰訊集團平台與內容事業群，並致力於開發虛擬現實硬體。

根據報道稱，本次收購金額或為26億元-27億元左右。

資料顯示，黑鯊科技成立於2017年，由小米注資成立，原本專注於遊戲手機。天眼查信息顯示，由小米全資控股的「天津創業投資實業有限公司」，是持有黑鯊科技46.4%股權的大股東。黑鯊聯合創始人兼現任CEO羅語周，曾任華為公司中國地區消費者業務副總裁。

據了解，截至2021年6月22日，黑鯊科技已發佈9款手機產品，包括鯊遊戲手機、黑鯊遊戲手機Helo、黑鯊遊戲手機2、黑鯊遊戲手機2 Pro、騰訊黑鯊遊戲手機3系列、騰訊黑鯊遊戲手機3S、黑鯊4系列、黑鯊 4S 系列。

有媒體報道稱，在加入騰訊後，黑鯊科技未來的業務重點將整體轉向VR設備：由騰訊提供內容，黑鯊提供VR硬體入口。

天眼 創業

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