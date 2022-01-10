傳騰訊擬收購黑鯊手機 收購金額或為26億元-27億元

20年前的現在，中國大陸加入世界貿易組織（WTO），外國汽車廠開始進駐，為大陸汽車業開啟了新的紀元；展望來年，又將是大陸汽車業具有里程碑意義的一年，特別是電動車部門。

2022-01-10 17:55