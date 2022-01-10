陸發改委：人口增加城市 加大提供保障租屋

大陸發改委10日發布「關於印發『十四五』公共服務規劃的通知」（簡稱規劃），規劃提出，人口淨流入的大城市要大力發展保障性租賃住房，主要解決符合條件的新市民、青年人等族群的住房困難問題，以建築面積不超過70平方公尺的小戶型為主，租金低於同地段、同品質市場租賃住房租金。

規劃並指，人口淨流入的大城市因地制宜發展共有產權住房，以中小戶型為主，供應範圍以面向戶籍人口為主，逐步擴大到常住人口。

規劃提到，要全面推進城鎮老舊社區改造，重點改造完善社區配套和市政基礎設施，提升社區養老、托育、醫療等公共服務水準，推動建設安全健康、設施完善、管理有序的完整居住社區。

規劃還提出，擴大住房公積金制度覆蓋範圍，多措並舉促進單位依法繳存，鼓勵靈活就業人員參加住房公積金制度。優化住房公積金使用政策，租購並舉保障繳存人基本住房需求。