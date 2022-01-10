恒大集團退租深圳總部大樓 將總部搬回廣州

5年時間不到，恒大集團創辦人許家印將集團的總部搬回了廣州。

據澎湃新聞報導披露，恒大集團已從深圳總部大樓搬離，目前深圳總部大樓「恒大集團」的牌子也已被拆掉。

報導引述知情人士指，集團已在2021年12月從該大樓退租，將總部搬回了廣州。

早在2017年12月19日，兩宗位於深圳南山區深圳灣超級總部基地、掛牌總價86.89億元（人民幣，下同）的地塊被中國恒大和萬科分別收入囊中。

當時，編號為T208-0054的地塊由恒大集團摘得，土地面積10376.82平方公尺，總建築面積28.92萬平方公尺，掛牌起始價55.52億元，土地使用年限30年，為商業服務業用地。建成後，其中8.68萬平方公尺的辦公面積部分可按規定銷售，物業用房全體業主共有，其餘部分自規劃驗收之日起15年內不得轉讓，其中文化設施用房屆滿後限整體轉讓。

而恒大集團在2017年年中已正式將總部從廣州搬遷至深圳。

2017年6月1日，成立於1996年6月24日的恒大地產集團有限公司的註冊地，更改為深圳市南山區海德三道126號卓越后海金融中心3901房，註冊資本由28.78億元變為33.83億元。

當時，恒大集團的總部所在地——深圳灣超級總部基地位於深圳紅樹灣豪宅區。整體看來地處整個深圳市的中心區域。超級總部基地由濱海大道、深灣一路、深灣五路、白石三道、白石路圍合而成，總用地面積117.4公頃，建設規模總量高達450萬至550萬平方公尺。