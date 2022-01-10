快訊

【紅鏈風暴後】訂單轉走被迫成長 台廠不吃毒蘋果變更強？

只有N95能防Omicron？ 專家：3層外科手術口罩都不夠

新年爆違約 房企世茂將在陸房地產項目均列待售

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
世茂集團近期委託多個代理行尋求買家，並將在陸房地產開發項目都擺上待售貨架。（圖／取自經濟觀察報）
世茂集團近期委託多個代理行尋求買家，並將在陸房地產開發項目都擺上待售貨架。（圖／取自經濟觀察報）

新年一開始就出現爆雷的大陸房企世茂集團，近期委託多個代理行尋求買家，並已將在大陸房地產開發項目都擺上待售貨架，其中包括可售住宅項目。大陸國資可能將成為世茂系的首批買家。

財新報導，知情人士指出，除了自持商辦物業和酒店，去年12月下旬起，世茂系的待售資產清單也將大陸全國項目列入其中，多家房企正從世茂集團的項目清單裡進行挑選，世茂系可能還考慮到基金類或境外資本等潛在接盤方。

報導並指出，現階段，世茂系的兜售重心仍是商辦物業，開出的多為市場價。

新年假期剛過，世茂短短兩天就先後爆出信託違約及協商ABS展期，境內外債券重挫，股價也一度暴跌。在恒大危機如何化解尚無明確定論之時，大陸民營房企又面臨著新一輪的債務考驗。

房地產 酒店

延伸閱讀

股票市場賺飽飽 超級富豪捧現金搜獵頂級豪宅

房價走高 業者：「早買早享受」下句變這樣

強力封控引質疑 環時：動態清零仍是大陸最佳選擇

台灣音樂人登陸圓夢 搭橋兩岸交流

相關新聞

陸多地倡「就地過年」 發紅包補償「打工人」

大陸本土疫情緊張，目前已有天津、瀋陽、遼寧、北京、上海、內蒙古自治區等多地強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」，甚至...

新年爆違約 房企世茂將在陸房地產項目均列待售

新年一開始就出現爆雷的大陸房企世茂集團，近期委託多個代理行尋求買家，並已將在大陸房地產開發項目都擺上待售貨架，其中包括可...

邊疆省區 開拓RCEP國家市場

「中國邊疆經濟開放發展論壇」8日在廣西南寧舉行，來自黑龍江、吉林、新疆、雲南、廣西等大陸邊疆省區的官員及專家學者，探討推...

外貿大省廣東企業 搶RCEP商機

廣州海關9日披露，RCEP實施首周，廣州海關在轄區7地市（廣州、佛山、河源、雲浮、韶關、清遠、肇慶）共簽發RCEP原產地...

渤海油田 原油年產逾3000萬噸

1月9日，中國海洋石油集團有限公司（中海油）宣布，大陸最大海上油田—渤海油田2021年原油產量達到3013.2萬噸，成為...

大陸GDP 連兩年超過100兆人民幣

大陸國家統計局局長寧吉喆8日在第26屆（2022年度）中國資本市場論壇上表示，2021年中國大陸GDP將連續第二年超過1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。