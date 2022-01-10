新年爆違約 房企世茂將在陸房地產項目均列待售
新年一開始就出現爆雷的大陸房企世茂集團，近期委託多個代理行尋求買家，並已將在大陸房地產開發項目都擺上待售貨架，其中包括可售住宅項目。大陸國資可能將成為世茂系的首批買家。
財新報導，知情人士指出，除了自持商辦物業和酒店，去年12月下旬起，世茂系的待售資產清單也將大陸全國項目列入其中，多家房企正從世茂集團的項目清單裡進行挑選，世茂系可能還考慮到基金類或境外資本等潛在接盤方。
報導並指出，現階段，世茂系的兜售重心仍是商辦物業，開出的多為市場價。
新年假期剛過，世茂短短兩天就先後爆出信託違約及協商ABS展期，境內外債券重挫，股價也一度暴跌。在恒大危機如何化解尚無明確定論之時，大陸民營房企又面臨著新一輪的債務考驗。
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