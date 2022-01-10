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陸多地倡「就地過年」 發紅包補償「打工人」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
目前已有天津、瀋陽、遼寧、北京、上海、內蒙古自治區等多地強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」，甚至有地區發文以現金補償春節不回家的「打工人」。（圖／取自中新經緯）
目前已有天津、瀋陽、遼寧、北京、上海、內蒙古自治區等多地強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」，甚至有地區發文以現金補償春節不回家的「打工人」。（圖／取自中新經緯）

大陸本土疫情緊張，目前已有天津、瀋陽、遼寧、北京、上海、內蒙古自治區等多地強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」，甚至已有部分地區發文或者提出倡議送惠民福利，真金白銀補償春節不回家的「打工人」。比如，寧波市鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」。

據微信公眾號「天津發布」消息指出，天津市津南區發現新冠病毒感染者，為進一步精準科學實施疫情防控，保障群眾生命健康和社會安全秩序，天津市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布2022年1號通告，其中要求，非必要不離津。廣大市民非必要不離津。

之前，天津已提出，天津市發生本土疫情期間，嚴格落實涉疫區域人員「非必要不離津」，在此基礎上，大力倡導非涉疫區域人員「非必要不離津」，自願在津過年。

北京市疾控中心表示，北京冬奧會舉辦在即，鑒於（大陸）國內外疫情現狀，堅持非必須不出境，倡導市民在京過年，非必要不出京，但不搞「一刀切」，鼓勵春運期間錯峰、避峰返鄉、返崗、返校，讓留京、離京的市民都能安心過好年。

目前，已有部分地區發文或提出倡議送惠民福利，真金白銀補償春節不回家的「打工人」。寧波市提出，鼓勵春節期間生產的企業採取發放「留崗紅包」、保障住宿、改善就餐環境等措施，提高留甬員工春節期間堅守崗位積極性。對1月26日至2月10日期間在寧波市規上工業企業、限上服務業企業（不含國有及國有控股企業）和重大項目施工企業一線生產崗位工作，且去年12月在甬繳納社會保險的非寧波市戶籍員工給予專項補貼，補貼標準為每人每天100元（人民幣，下同），約新台幣440元，每人最高不超過500元。

紹興市上虞區新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控指揮部發出通知，支持員工留虞過年。對區內規上工業企業、限上服務業企業（不含國有及國有控股企業）、農業龍頭企業、規上建築業企業中在1月26日至2月10日期間留虞的市外員工給予每人1000元補貼。

疫情 春節 北京冬奧

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