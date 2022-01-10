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北京證交所 股票平均漲98.9％

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

北京證券交易所董事長徐明8日表示，北交所開市以來，市場運行總體平穩。股票平均上漲98.9%，幾乎翻了一倍，財富效應初步顯現。

中新社報導，第26屆（2022年度）「中國資本市場論壇」在北京舉行，徐明在論壇上稱，北交所開市效應持續釋放，重大改革取得積極效果。他稱，開市以來，市場功能明顯恢復。日均成交較北交所設立之前的精選層增長3.04倍，整體年化換手率達到了434.26%，符合中小企業股票流動性的特徵。

此外，北交所成立以來，股票平均上漲98.9%，幾乎翻了一倍。投資者數量也大幅度增加，2018年新三板投資者20多萬，到精選層設立、北交所開市之前為170萬投資者，現在達到475萬投資者。同時，創新層和基礎層因為有了北交所帶動效應，全年成交額也上漲了19.76%。

儘管如此，徐明也強調，當前，北交所開市不到兩個月，仍然處於規模建設、特色制度功能建設初期，良好資本市場文化與投早、投小、投新生態需要持續穩固。

他表示，下一步，北交所、新三板將針對創新型中小企業主體，把握支持創新發展關鍵，堅持錯位發展，聚焦更早、更小、更新，充分體現市場包容性、精準性。

北京 資本市場

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