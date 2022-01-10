長沙女台商 深耕親子遊樂園

「90後」台灣女孩吳婷婷在親子遊樂園行業創業2年多，她坦言需要優化的細節還有很多。「行業的模式可以借鑒，但要做得比別人更好，就要為親子家庭找到更多『共情點』」。

中新社報導，吳婷婷在高中時期隨父母到大陸。2013年，吳婷婷從澳洲新南威爾士大學工業設計專業畢業，而後隨丈夫來到長沙。

初來時，作為兩個孩子的媽媽，吳婷婷的生活幾乎都是圍繞著孩子轉。「小兒子上幼兒園後，我就考慮出去工作，如何才能實現自我價值。」結合自己全職媽媽的經歷，她想到了親子遊樂市場。

由前瞻產業研究院發布的「中國室內兒童遊樂園行業市場前瞻與投資規劃分析報告」指出，2016年到2020年，中國大陸室內兒童遊樂園行業市場的規模體量從821億元（人民幣，下同）增長到1370億元，預計未來市場規模將持續快增長。

「當時我做市場調研發現，長沙幾乎沒有餐飲和遊樂完全相結合的產業，在商場的兒童遊樂園基本上都很同質化，能體驗到的場景很少，也不能一站式消費。」吳婷婷認為，既然這是個市場空缺，就一定會有機會。

2019年，她租下1500平方公尺的寫字樓場地，成立了自己的親子活動中心「超躍圈圈」，定位偏向中高端。 城市的發展紅利、差異化的競爭方式讓吳婷婷在市場中站穩了腳跟。

據統計，近年來長沙市城鎮居民人均可支配收入逐年增加，2020年人均可支配收入達57971元，同比增長5.0%。

區別於其它親子遊樂園，吳婷婷將遊樂園分為遊玩、手工、動物喂食、烹飪體驗等若干區域，給親子家庭提供全方位的服務。「孩子的成長都是伴隨著玩中學、學中玩，我們盡量會讓來園的孩子和家長一起體驗完所有項目。」吳婷婷認為，主要目的並非是想讓孩子掌握到多少技能，而是要讓孩子與家長找到更多「共情點」，收穫美好回憶。

談及未來，吳婷婷希望深耕親子遊樂園行業，在此基礎上發展壯大，開第二家甚至更多的店。「希望能給孩子們帶來更多快樂，讓家長更瞭解孩子，這就是我做這個工作的價值」。