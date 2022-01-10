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大陸GDP 連兩年超過100兆人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家統計局局長寧吉喆8日在第26屆（2022年度）中國資本市場論壇上表示，2021年中國大陸GDP將連續第二年超過100兆元（人民幣，下同），人均GDP將連三年逾1萬美元。

中新社報導，寧吉喆表示，2021年大陸經濟社會發展形勢主要六個特點：第一，歷史性解決絕對貧困問題，標誌著全面建成小康社會。第二，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位。積極財政政策效能提升，穩健的貨幣政策靈活精準。前三季度大陸GDP同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%，在全球保持領先。

第三，四大宏觀指標顯示大陸經濟運行保持在合理區間。第四，構建新發展格局邁出新步伐，高質量發展取得新成效。寧吉喆指出，大陸經濟不僅實現量的合理增長，而且實現質的穩步提升。1-11月，大陸一般公共預算收入19.1兆元，同比增長12.8%，完成全年預算96.8%。大陸一般公共預算支出累計21兆元，同比增長2.9%，預計全年約4兆美元。

第五，改革開放深化，戰略科技力量加快壯大。他表示，2021年大陸經濟一大亮點就是持續擴大對外開放，外貿外資逆勢增長。第六，生態文明建設持續加強，民生保障有力有效。前三季度大陸居民人均可支配收入同比實際增長9.7%。

疫情 資本市場

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