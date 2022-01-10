渤海油田 原油年產逾3000萬噸

1月9日，中國海洋石油集團有限公司（中海油）宣布，大陸最大海上油田—渤海油田2021年原油產量達到3013.2萬噸，成為大陸第一大原油生產基地，原油增量約占大陸增量的近50%。

據澎湃新聞，3000萬噸相當於大陸原油年產量的七分之一。把這3000萬噸開採出來，年均需要488口鑽井同時作業，鑽井總進尺112萬公尺，相當於126.6個珠穆朗瑪峰（聖母峰）的高度。

渤海油田始建於1965年，是大陸海洋石油工業的發源地，也是中海油精心培育的產量最高、規模最大、效益最好的主力油田。投產50餘年來，已發現探明石油地質儲量超44億噸、天然氣地質儲量近5000億方，累計貢獻油氣超4.93億噸。

尤其在2019年全面實施油氣增儲上產「七年行動計畫」以來，渤海油田連續勘探發現渤中19-6、墾利6-1、墾利10-2和渤中13-2四個億噸級油氣田，三年共生產原油8535.3萬噸、天然氣91.5億方。目前，該油田擁有50餘個在生產油氣田，180餘個生產設施，已建成遍布環渤海三省一市，集勘探開發、工程建設、生產運行於一體的綜合性油氣生產基地。

中海油天津分公司勘探總師薛永安表示，渤海灣盆地地質構造複雜，就像是一隻金盤子，掉在地上摔碎了又被踩了幾腳，油藏分布十分零散複雜，而且還隔了一層海水，勘探開發難度更高。

為了將這些分散的油藏找出來，渤海油田陸續應用立體勘探、集束勘探、組合勘探與價值勘探理念，探明儲量不斷攀升。進入十三五後，渤海油田又創新提出湖盆成氣理論、匯聚脊成藏理論，發現了多個億噸級油氣田，為建成大陸第一大原油生產基地夯實了儲量基礎。

中海油董事長汪東進表示，中海油將大力推動增儲上產攻堅工程、科技創新強基工程、綠色發展跨越工程，持續加大勘探開發投入力度，進一步發揮海上油氣增產對於大陸油氣資源安全穩定供應、降低對外依存度的重要作用，把能源的飯碗牢牢端在自己手裡。