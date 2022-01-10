外貿大省廣東企業 搶RCEP商機

廣州海關9日披露，RCEP實施首周，廣州海關在轄區7地市（廣州、佛山、河源、雲浮、韶關、清遠、肇慶）共簽發RCEP原產地證書79份，涉及貨值約3073.2萬元（人民幣，下同）；認定經核准出口商8家，相關經核准出口商共出具原產地自主聲明7份，涉及貨值396.7萬元。

中新社報導，作為全球人口最多，經貿規模最大、最具發展潛力的「朋友圈」，RCEP貨物貿易最終零關稅產品數整體上將超過90%，將為廣東省多個產業發展帶來新機遇。

「按照日本對中國的RCEP關稅減讓承諾，對日本出口的商品，最終大部分都將實現零關稅。1月1日，番禺海關為我們出口的一批價值約21.6萬美元的抽真空保溫杯簽發RCEP原產地證書，全年預計將減免約40餘萬元人民幣。」廣州新力實業有限公司關務負責人何銳冰表示。

廣州新力實業有限公司是番禺一家以生產保溫容器為主的企業，開展外貿出口已經有20多年歷史，該公司的真空保溫杯壺出口額排名中國大陸同類行業的前列。RCEP生效以後，作為大陸外貿最大的省份，廣東多家外貿企業爭先搶飲「頭啖湯」。

RCEP簽署前，中國大陸已分別與除日本以外的RCEP成員國簽署了自貿協定。通過RCEP的簽署，中國大陸與日本首次達成關稅減讓安排，受到眾多進出口企業的關注和歡迎。協定生效首年，中國大陸對約25%日本產品關稅降為零，日本對約57%的中國大陸產品關稅降為零。

1月4日，佛山海關駐南海辦事處審核簽發佛山南海區首份RCEP原產地證書。佛山南海普和環保材料有限公司銷往日本的無紡布材料，享有貨物進口關稅稅率從5.6%降到0%的待遇。

廣州海關建立RCEP專項聯絡員制度，及時受理、解決企業通關遇到的各類諮詢問題。持續開展推動RCEP實施準備，並制定RCEP政策幫扶重點企業清單，「一對一」指導美的集團等100餘家企業申請經核准出口商認定資格，最大限度享受政策紅利。