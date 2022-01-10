邊疆省區 開拓RCEP國家市場

「中國邊疆經濟開放發展論壇」8日在廣西南寧舉行，來自黑龍江、吉林、新疆、雲南、廣西等大陸邊疆省區的官員及專家學者，探討推動邊疆經濟開放發展的路徑。

中新社報導，廣西崇左市與越南接壤，邊境線長533公里，是大陸通往東協最便捷的陸路門戶。

中共崇左市委副書記韋朝暉說，崇左市將積極開拓RCEP國家的市場，與東協國家重在擴大合作覆蓋面以及拓展市場深度。同時，推動通道經濟轉型升級，打造邊民互市產品落地加工示範區。

廣西社會科學院東南亞研究所副所長雷小華在會上稱，RCEP給西南邊疆經濟發展帶來重大機遇，包括有助於進一步擴大與東協的貨物貿易額、服務貿易額，進一步提升與東協的投資水平，有利於構建跨境產業鏈供應鏈等。

目前，RCEP企業服務中心已在廣西南寧揭牌，將成為廣西企業走向RCEP的前哨和RCEP企業進入中國大陸的窗口。

RCEP中15個成員國皆為雲南省重要貿易夥伴。雲南省商務研究院副院長劉傑表示，RCEP生效以後，將在貨物貿易、服務貿易、投資、知識產權等眾多方面促進成員國之間的相互開放與經濟發展。RCEP生效將進一步促進雲南與東協國家的合作。