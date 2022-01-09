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中國證監會官員：資本無序擴張不利於共同富裕

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸證監會官員強調，資本無序擴張不利於共同富裕。本報系資料庫
大陸證監會官員強調，資本無序擴張不利於共同富裕。本報系資料庫

在中國大陸近年高舉反壟斷大旗，整頓網路平台企業的背景下，中國證監會投資者保護局一級巡視員黃明9日在一場論壇上表示，資本無序擴張會帶來系統性風險，不利於資本市場發揮促進「共同富裕」的積極作用。他說，接下來，證監會將加強對資本的規範引導，為資本設置「紅綠燈」。

黃明9日出席第六屆新金融高峰論壇，就「共同富裕」的主題，他指出，為投資者提供更好的投資環境和市場生態，是拓寬居民財產性收入來源，促進居民收入增長和實現共同富裕的重要前提。

他表示，證監會投保局將堅持建制度、不干預、零容忍，堅持置「四個敬畏、一個合力」的監管理念，健全有機立體的投資者保護體系，助力共同富裕。

如何強化資本市場的功能發揮？黃明表示，一是要確保全市場註冊制改革平穩落地，更好發揮資本市場融資功能；二是要強化內生動力，壓實主體責任，推進提高上市公司質量；三是要落實「零容忍」要求，依法從嚴打擊證券期貨違法行為。

第四，黃明說，是要加強對資本的規範引導，對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管，與相關方共同建立健全防止資本無序擴張的制度機制，為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，有效控制其消極作用。

黃明特別強調，資本市場違法違規行為會侵害廣大投資者合法權益，資本無序擴張也會帶來系統性風險，這些都不利於資本市場發揮促進共同富裕的積極作用。

因此，黃明說，證監會將切實防止資本無序擴張和違法違規「造富」，加強監管、嚴把資本市場的入口關，塑造健康良性的行業文化。

資本市場 共同富裕 上市公司

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