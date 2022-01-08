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發改委：大陸全年GDP將連續兩年破人民幣百兆元

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸國家發改委副主任寧吉喆。央視截圖
大陸國家發改委副主任寧吉喆。央視截圖

大陸2021年GDP將在一星期後揭曉，國家發改委副主任寧吉喆提前透露，2021年大陸GDP將連續兩年超過人民幣100兆元，人均GDP連續三年超1萬美元，全面建成小康社會。

寧吉喆今（8）日出席第26屆中國資本市場論壇時表示，四大宏觀指標顯示，去年經濟運行保持在合理區間，呈現出經濟增長較快，消費價格較低，就業情況較好，國際收支平衡的特點。

2021年全年經濟表現具體來看：一是經濟增長總體較快，前三季GDP年增9.8%，屬於較快增長。

二是居民消費價格溫和上漲。1至10月CPI年增0.9%，低於年初3%的預期目標。其中11月的CPI年漲2.3%，扣除食品和能源價格的核心CPI則年漲1.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。寧吉喆表示，對比美國11月份的CPI漲幅，大陸通脹率上漲是溫和的。

三是就業形勢總體穩定，城鎮調查失業率基本平穩，11月全國城鎮調查失業率5%，比10月升了0.1個百分點，比上年同期還低0.2個百分點，都低於年初提出的5.5%的預期目標。1至11月城鎮新增就業1207萬人，超過了年初提出的新增1100萬人的全年預期目標。

四是國際收支基本平衡。截至2021年12月底，外匯存底3萬2,502億美元，比11月底增加了278億美元，連續第三個月上升。

CPI 失業

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