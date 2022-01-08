應對陸地產市場變化 萬達、陽光城傳調整組織架構

面對大陸房地產業前景的不確定性，許多房企紛紛調整組織架構以因應未來變化。王健林旗下的「萬達地產」與另一間知名房企「陽光城」8日均傳出調整組織架構。

據陸媒「財聯社」報導，王健林旗下的萬達地產集團近日再次調整組織架構，對人員也將進行一定優化。萬達地產將原來的東區、西區、南區和北區四大區域，整合為南區和北區兩大區域。伴隨組織架構的調整，東、西兩區項目公司人員合併進入南、北兩區，人員將有所優化，預計整體優化將在春節前完成。

在調整完成後，萬達地產南區、北區的區首將保持不變，北區區首仍為曲曉東，南區區首仍為劉光敏，而東、西區的區首是否調回萬達商管集團，目前仍未確定。

據一位熟悉萬達內情的人士通過財聯社指出，「萬達地產計劃在春節之前完成整體架構調整，將管理權進一步集中」；「收縮戰略布局，是萬達地產應對市場變化進行的調整，也是有策略的進行收縮」。

此外，另一家房企「陽光城」的津冀總裁謝琨目前一封內部信在業內流傳。信中稱，7日陽光城津冀區域、山西區域、北京區域正式合併，將取消天津平台、河北平台、山西平台人員，後台人員在北京辦公管理。對此，陽光城方面公開回應指出，這幾個區域確有變化。財聯社指出，隨著規模縮減，陽光城其他區域架構也將面臨調整。

大陸另一知名地產商「碧桂園」集團去年12月31日才在內部發文，宣布新一輪的組織架構調整，將原有106個區域公司調整、合併成65個。