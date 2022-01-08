陸金融打虎再一樁 中國人壽集團董事長王濱被查

據中共中央紀委國家監委網站8日消息，中國人壽保險（集團）公司（以下簡稱中國人壽集團）黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據王濱官方簡歷顯示，其出生於1958年11月，黑龍江哈爾濱人，2018年12月起擔任中國人壽集團董事長，有近30年的金融管理經驗。

王濱也曾在中國人民銀行（大陸央行）任職，作為重要成員參與了中國農業發展銀行的籌備和成立工作，曾任中國農業發展銀行江西省分行、交通銀行天津分行、交通銀行北京分行行長，2005年至2012年任交通銀行副行長，2010年至2012年兼任交通銀行執行董事，2012年3月至2018年8月任中國太平保險集團董事長、黨委書記。

而從中國人壽集團官網顯示，王濱最後一次露面是2021年12月29日，中國人壽集團成員單位廣發銀行的全資子公司廣銀理財有限責任公司在上海舉行揭牌儀式，王濱與上海市領導共同為廣銀理財揭牌。

據了解，中國人壽集團屬國家大型金融保險企業，為中國大陸壽險行業的「一哥」中國人壽保險股份有限公司和股份制銀行廣發銀行的母公司。2020年，中國人壽集團合併營業收入近人民幣1兆元，合併保費收入超7,500億元，合併總資產突破5兆元。

彭博社4日根據中共中央紀律檢查委員會的公告統計發現，自去年10月12日大陸啟動全國性巡視檢查以來，至少有23名官員受到調查或懲處。這些官員曾在中國人民銀行和證監會等最高監管機構以及中國工商銀行等國有銀行工作。

最近一起金融界受到調查的官員為大陸央行前官員牟善剛，他於4日被指控涉嫌「嚴重」違紀違法。