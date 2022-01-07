跨境支付迎福音 人行擬將跨境支付範圍擴至「經常項」

中國人民銀行（大陸央行）發布《關於支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知（徵求意見稿）》（以下簡稱「通知」），通知中明確支持境內銀行和非銀行支付機構、具有合法資質的清算機構合作，為外貿新業態市場交易主體和個人提供經常項下跨境人民幣結算服務。該訊息將對跨境電商與跨境支付行業帶來利多。

人行表示，該通知是為落實《國務院辦公廳關於加快發展外貿新業態新模式的意見》，完善外貿新業態跨境人民幣業務管理，支持銀行和支付機構更好服務外貿新業態發展，進一步發揮跨境人民幣業務服務實體經濟、促進貿易投資便利化的作用。

該通知做了幾點具體規定，其一將支付機構業務辦理範圍由貨物貿易、服務貿易拓寬至經常項下；其二，明確銀行、支付機構等相關業務主體的展業和備案要求。與支付機構合作的境內銀行應具備3年以上開展跨境人民幣結算業務的經驗，同時支付機構則應滿足在境內註冊並依法取得互聯網支付業務許可；其三，明確業務真實性審核、「三反」（反洗錢、反恐怖融資、反逃稅）和數據報送等要求，壓實銀行與支付機構展業責任，防控業務風險。

界面新聞報導，支付行業資深分析師王蓬博表示，該通知將使跨境支付領域業務的辦理範圍得到了擴展，從原來的貨物貿易、服務貿易，擴展到了「貿易經常項」，包括：商品貿易、服務貿易、投資所得、勞務所得、捐贈等，說明跨境業務的可經營範圍的得到大範圍擴展，這可以看作跨境支付行業的重大利好消息。

2021年上半年，大陸跨境電商進出口額爲人民幣8,867億元，年增長28.6%。跨境電商成為疫情下逆勢增長的行業。對此，大陸官方也出台相關政策支持發展。如去年7月，陸國務院發布《關於加快發展外貿新業態新模式的意見》，進一步釋放跨境電商領域政策紅利

此外，大陸國家外匯管理局經常項目管理司司長劉斌曾透露，截至2021年10月底，已有21家支付機構和12家合格銀行可憑交易電子訊息為貿易新業態提供跨境結算，2020年跨境電商收付匯、市場採購貿易收匯分別逆勢增長45％、353％。