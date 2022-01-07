藕斷絲連？ 華為轉移多項專利至榮耀公司

據大陸平台「企查查」訊息顯示，近期，榮耀終端有限公司多項專利獲授權，包括供電電路、一種存儲卡、一種太陽能電站的電池片檢測方法等。變更前權利人為華為技術有限公司。華為與榮耀之間的關係再度成為令人玩味。

近期華為將供電電路、一種存儲卡、一種太陽能電站的電池片檢測方法、儲能設備溫度控制方法與一種加密應用的打開方法等專利轉移給榮耀。其中一項專利顯示為，本申請提供了一種供電電路和控制電路的控制方法，該供電電路包括電壓升降調整電路和控制電路，控制電路與電壓升降調整電路耦連。

據了解，去年11月份，華為技術有限公司超 700 個商標給榮耀終端有限公司，包括榮耀親選、榮耀、榮耀名居等，商標國際分類涉科學儀器、傢具、服裝鞋帽等。

榮耀終端有限公司於2020年4月1日成立，註冊資本人民幣315.4 億元（約新台幣1,369億元），由萬飈擔任董事長。榮耀終端有限公司由深圳市智信新信息技術有限公司 100% 控股。

在受到美國制裁下，華為決定於2020年11月整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。對於交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。這項行動被視為華為斷尾求生，甚至是規避美國制裁的方式。也因此，榮耀與華為間的關係在未來將如何發展值得關注。